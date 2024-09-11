Скалони о пенальти в ворота Аргентины в матче с Колумбией: «Судья должен был рассмотреть весь эпизод с самого начала. После этого момента мы практически не играли»

Лионель Скалони высказался о поражении сборной Аргентины от Колумбии (1:2).

Аргентинцы уступили в гостевом матче квалификации ЧМ-2026. Победный мяч забил Хамес Родригес с пенальти на 60-й минуте.

«Поздравляем сборную Колумбии. Я думаю, что мы провели хорошую игру, учитывая обстоятельства. Мы выкладывались по полной и могли выиграть.

Мы не любим проигрывать. После их гола с пенальти мы практически не играли. Вот что меня беспокоит.

У Колумбии отличные игроки и отлаженная система. Играть против них в гостях крайне сложно. Я думаю, что у нас были шансы выиграть, но мы не смогли этого сделать.

Мы всегда стараемся двигаться за мячом и быть эффективными перед воротами, чего сегодня нам не удалось. Нам нужно кое-что исправить в игре.

Что касается решения ВАР о назначении пенальти, то судья должен был рассмотреть весь эпизод с самого начала, а не начинать сразу с момента, когда Отаменди якобы коснулся их игрока», – сказал главный тренер сборной Аргентины.