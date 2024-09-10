Фонт о «Барселоне»: «Ошибки руководства превращаются в историю, полную невыполненных обещаний, полуправды и лжи. Один из самых неприятных моментов в истории клуба»

Виктор Фонт недоволен нынешней ситуацией в «Барселоне».

«Это один из самых неприятных моментов в истории клуба на моей памяти. У нас нет плана, мы импровизируем. В структуре клуба становится все меньше и меньше хороших людей, и, если все это сложить...

Ошибки руководства в итоге превращаются в историю, полную невыполненных обещаний, полуправды и даже лжи. Это неприемлемо. Мы, сосьос, требуем, чтобы нам объяснили правду, чтобы нас не обманывали», – сказал бывший кандидат в президенты «Барселоны».

Виктор Фонт: «У «Барсы» нет плана. Из 30 купленных игроков в составе 8. Гюндоган уходит через заднюю дверь, а мы делаем вид, что это случилось по спортивным причинам»