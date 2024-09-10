Топ-клуб Лиги 1 предметно интересуется Рябчуком. С представителями защитника «Спартака» были неформальные контакты (Metaratings)
Олегом Рябчуком заинтересовались в чемпионате Франции.
Один из топ-клубов Лиги 1 проявляет предметный интерес к защитнику «Спартака».
С представителями футболиста были неформальные контакты, сообщает Metaratings.
Французский клуб может вступить в переговоры по переходу Олега Рябчука в зимнее трансферное окно.
Контракт Рябчука с клубом действителен до 30 июня 2026 года.
В нынешнем сезоне защитник провел 6 матчей в Мир РПЛ и сделал одну результативную передачу.
Монако, Лилль, Марсель - вполне могут считаться топ-клубами, несмотря на некоторые неудачные сезоны (Спартак пару сезонов назад был десятым, но от этого топ-клубом РПЛ считаться не перестал).
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