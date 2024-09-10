Топ-клуб Лиги 1 предметно интересуется Рябчуком. С представителями защитника «Спартака» были неформальные контакты (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Олег Рябчук Футбол

Олегом Рябчуком заинтересовались в чемпионате Франции.

Один из топ-клубов Лиги 1 проявляет предметный интерес к защитнику «Спартака».

С представителями футболиста были неформальные контакты, сообщает Metaratings.

Французский клуб может вступить в переговоры по переходу Олега Рябчука в зимнее трансферное окно.

Контракт Рябчука с клубом действителен до 30 июня 2026 года.

В нынешнем сезоне защитник провел 6 матчей в Мир РПЛ и сделал одну результативную передачу.

12 комментариев
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Ответ Аркадий Аркадич
Во-первых, единственный топ-клуб у французов - это ПСЖ и вряд ли им нужен Рябчук. Во-вторых, "предметно интересуется" и "неформальные контакты" - это разве не противоречащие друг другу утверждения?
Топ-клуб ЛЮБОГО чемпионата - клуб, который часто занимает высокие места - в тройке или около неё.
Монако, Лилль, Марсель - вполне могут считаться топ-клубами, несмотря на некоторые неудачные сезоны (Спартак пару сезонов назад был десятым, но от этого топ-клубом РПЛ считаться не перестал).
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Агент начал работу по переподписанию контракта, пока клиент в хорошей форме.
+19
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Во-первых, единственный топ-клуб у французов - это ПСЖ и вряд ли им нужен Рябчук. Во-вторых, "предметно интересуется" и "неформальные контакты" - это разве не противоречащие друг другу утверждения?
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Предментно-неформальный контактный интерес. Что то новенькое.
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Неформальные...
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Лилль или Марсель тоже круто. Он объективно прибавил
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Кстати по Миранчуку высказался один агент, объяснил почему не смог попасть в лигу один, не знаю будут ли тут вырезки, но комментарий уже есть на чемпе
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Неформальный контакт, бухали вместе?)
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Заранее Вам большое человеческое спасибо.
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Ответ Аркадий Аркадич
Во-первых, единственный топ-клуб у французов - это ПСЖ и вряд ли им нужен Рябчук. Во-вторых, "предметно интересуется" и "неформальные контакты" - это разве не противоречащие друг другу утверждения?
Привет, это Нассер Аль-Хелаифи! Если интересен контракт с ПСЖ, то стучись ко мне в аську!
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