Топ-клуб Лиги 1 предметно интересуется Рябчуком. С представителями защитника «Спартака» были неформальные контакты (Metaratings)

Олегом Рябчуком заинтересовались в чемпионате Франции.

Один из топ-клубов Лиги 1 проявляет предметный интерес к защитнику « ».

С представителями футболиста были неформальные контакты, сообщает Metaratings.

Французский клуб может вступить в переговоры по переходу в зимнее трансферное окно.

Контракт Рябчука с клубом действителен до 30 июня 2026 года.

В нынешнем сезоне защитник провел 6 матчей в Мир РПЛ и сделал одну результативную передачу.