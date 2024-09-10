Новый конкурс Трибуны для фанатов РПЛ: расскажите о российском футболе и получите призы
Новый конкурс Трибуны для фанатов РПЛ.
Мы запустили конкурс для фанатов РПЛ на Трибуне.
👉 Принять участие
До 27 сентября напишите пост на Трибуне про любимую команду РПЛ: о любви к российской команде, футболу или памятному матчу. Победители получат призы: мяч РПЛ, джерси любимых команд и не только. Все подробности в этом посте.
Если у вас нет блога, то создайте его и напишите пост в нем, вот простая инструкция.
Встречаемся на Трибуне!