Новый конкурс Трибуны для фанатов РПЛ: расскажите о российском футболе и получите призы

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Химки Рубин премьер-лига Россия Динамо Москва Ахмат Факел Оренбург Краснодар Пари НН Конкурс Акрон Динамо Махачкала Футбол

Новый конкурс Трибуны для фанатов РПЛ.

Мы запустили конкурс для фанатов РПЛ на Трибуне.

👉 Принять участие

До 27 сентября напишите пост на Трибуне про любимую команду РПЛ: о любви к российской команде, футболу или памятному матчу. Победители получат призы: мяч РПЛ, джерси любимых команд и не только. Все подробности в этом посте. 

Если у вас нет блога, то создайте его и напишите пост в нем, вот простая инструкция

Встречаемся на Трибуне!

Комментарии
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий