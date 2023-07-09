Сейду Думбия: «Мне 35 лет – 100 процентов. Можете не сомневаться»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Сейду Думбия Футбол

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия ответил на вопросы о своем возрасте.

– Сколько вам лет?

– 35.

– Говорят, вам сейчас 55 лет...

– У каждого свое мнение на этот счет.

– Английские ученые проводили исследование, и, по их данным, вам 55 лет.

– Серьезно? Не видел такого.

– Это было в 2016 году, когда вы играли в Англии.

– У британских ученых свое мнение, они имеют полное право на него.

– Вам точно 35 лет? Не переписанный возраст?

– 100 процентов, можете не сомневаться в этом – мне 35 лет. Пока себя не чувствую дедушкой, – сказал Думбия после матча BetBoom Братского Кубка, в котором сыграли ЦСКА и «Динамо».

Сейду выступал за ЦСКА с 2010-го по 2014-й, а также во второй половине 2015-го. В 150 матчах за армейцев нападающий забил 95 мячей и отдал 36 голевых передач.

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40 комментариев

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Очки Дани Алвеса
А как тогда объяснить фотку с Юрой Жирковым из 1905??
+79
-3
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Three Days Grace
Насколько корректно такие вопросы задавать футболисту?
+53
-5
+48
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Фарид Харисов
Ответ Three Days Grace
Насколько корректно такие вопросы задавать футболисту?
Да там видимо специально юморное интервью было и Думбия не обиделся :)

Интервьюера выдает фраза про "британских учёных".
+24
0
+24
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Алексей Полиенков
Надо было в конце спросить "и как давно вам 35 лет?" )
+15
0
+15
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Born is the King
По африканскому летоисчислению
+13
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Артём Околович
мне 100 лет - 35 процентов
+11
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андрэ
вопрос в каком году это было)
+8
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Ussaev M
почему ты тогда выглядишь старше моего отца?
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Фарид Харисов
Ответ Очки Дани Алвеса
А как тогда объяснить фотку с Юрой Жирковым из 1905??
А ещё нужны объяснения с кого Репин срисовал картину «Негритянка» 1876 года.

Может он переписанный не только по возрасту, но и по гендеру :)
+6
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S. A.
Было. Когда начинал карьеру
+6
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Александр Зикрянь
Какаой бредовый вопрос. Это получается он в 46 лет был топ форвардом в Рпл. Не плохо😁.
+6
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TheSportNik
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Английские ученые, как и их болельщики конечно не любят Сейду, а тот заколотил 5 мячей в ворота МС в 4 играх лиги чемпионов, что наверно некому больше не удавалось в последние годы.
Конечно все мы болельщики ЦСКА не забудем победу в Манчестере со счетом 2:1- победа на все времена, где Думбия забил два гола.
Но мне почему то запомнился золотой матч с Локомотивом 2014 года, когда Тошич забивал забивал победный гол в ворота Локомотива, делающей нас чемпионами, а весь стадион кричал Зорану: Отдай мяч Думбии!
Эх, времена были, а теперь лизуны лижут Федотова, который автобус у штрафной ставит и это им нравится.
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Sergey Troshin
Уже 10 лет как 35
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Аморалинни
Еще бы пару таких вопросов, и Сейду бы уже согласился, что ему 55
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Konstantin Meerov
про 35, конечно, свистит, но и 55 - перебор. сойдемся на 45
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beerbearbeard
Сейду Думбия: «Мне 35 лет, именно столько я в футболе»
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MstAndreev
Мой дед помнит, как ты Яшину забивал. Кому ты гонишь?)
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fc_champion
Подумал, заголовок новости 2000го года
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Burel
каких ? Юпитерских ?
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Picachu
Он когда на поле вышел я подумал ему лет 45 .
ну типа ветеранов Афганистана выпустили порезвиться.
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Максим Черкашин
Мне 35 по 100, сказал Думбия.😅
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Уся Ваткин
- Годы показаны неправильно. Вероятно, 54-55. Тоны сердца глуховаты.
- Прошу вас.
- Здравствуйте, профессор.
- Сколько вам лет, сударыня?
- О, профессор... Если бы вы знали, профессор, клянусь, какая у меня драма.
- Лет, я вам говорю, сколько?
- Честное слово... Ну, 45.
- Сударыня, меня ждут. Не задерживайте, пожалуйста, вы же не одна.
- Я вам как одному, как светиле науки.
- Сколько вам лет, сударыня?
- Это просто ужасно. 51.

© Собачье сердце
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kun.daniel
Ну на 35 он лет 10 назад выглядел, если честно
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shiko101
Можете не сомневаться, мне 35 лет ....было 20 лет тому назад.
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Los Galácticos
ахахахах спасибо поржал от души :))))
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