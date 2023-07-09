Сейду Думбия: «Мне 35 лет – 100 процентов. Можете не сомневаться»
Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия ответил на вопросы о своем возрасте.
– Сколько вам лет?
– 35.
– Говорят, вам сейчас 55 лет...
– У каждого свое мнение на этот счет.
– Английские ученые проводили исследование, и, по их данным, вам 55 лет.
– Серьезно? Не видел такого.
– Это было в 2016 году, когда вы играли в Англии.
– У британских ученых свое мнение, они имеют полное право на него.
– Вам точно 35 лет? Не переписанный возраст?
– 100 процентов, можете не сомневаться в этом – мне 35 лет. Пока себя не чувствую дедушкой, – сказал Думбия после матча BetBoom Братского Кубка, в котором сыграли ЦСКА и «Динамо».
Сейду выступал за ЦСКА с 2010-го по 2014-й, а также во второй половине 2015-го. В 150 матчах за армейцев нападающий забил 95 мячей и отдал 36 голевых передач.
Интервьюера выдает фраза про "британских учёных".
Может он переписанный не только по возрасту, но и по гендеру :)
Конечно все мы болельщики ЦСКА не забудем победу в Манчестере со счетом 2:1- победа на все времена, где Думбия забил два гола.
Но мне почему то запомнился золотой матч с Локомотивом 2014 года, когда Тошич забивал забивал победный гол в ворота Локомотива, делающей нас чемпионами, а весь стадион кричал Зорану: Отдай мяч Думбии!
Эх, времена были, а теперь лизуны лижут Федотова, который автобус у штрафной ставит и это им нравится.
ну типа ветеранов Афганистана выпустили порезвиться.
- Прошу вас.
- Здравствуйте, профессор.
- Сколько вам лет, сударыня?
- О, профессор... Если бы вы знали, профессор, клянусь, какая у меня драма.
- Лет, я вам говорю, сколько?
- Честное слово... Ну, 45.
- Сударыня, меня ждут. Не задерживайте, пожалуйста, вы же не одна.
- Я вам как одному, как светиле науки.
- Сколько вам лет, сударыня?
- Это просто ужасно. 51.
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