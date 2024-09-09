Эдегор подвернул голеностоп в матче с Австрией и был заменен. В воскресенье у «Арсенала» дерби с «Тоттенхэмом»
Мартин Эдегор получил травму в матче сборной Норвегии.
Сегодня норвежцы играют с Австрией (2:1, второй тайм) во 2-м туре Лиге наций. Полузащитник подвернул голеностоп и был заменен на 67-й минуте встречи.
Стоит отметить, что в это воскресенье «Арсеналу», за который выступает Эдегор, предстоит дерби с «Тоттенхэмом».
Парти, Жоржиньо и кто? Троссард, Нванери, Хаверц? У нас вообще кто прямая замена Мартину, Итан? Эмиля зачем продавали?
Постараюсь предположить стартовый состав:
Сака, Жезус, Мартинелли
Хаверц
Парти, Жоржиньо
Надеюсь Жезус вспомнит как забивать голы