Эдегор подвернул голеностоп в матче с Австрией и был заменен. В воскресенье у «Арсенала» дерби с «Тоттенхэмом»

Теги премьер-лига Англия Сборная Австрии по футболу сборная Норвегии по футболу Арсенал травмы Тоттенхэм Мартин Эдегор Лига наций УЕФА Футбол

Мартин Эдегор получил травму в матче сборной Норвегии.

Сегодня норвежцы играют с Австрией (2:1, второй тайм) во 2-м туре Лиге наций. Полузащитник подвернул голеностоп и был заменен на 67-й минуте встречи.

Стоит отметить, что в это воскресенье «Арсеналу», за который выступает Эдегор, предстоит дерби с «Тоттенхэмом».

5 комментариев
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Ответ Gasanov Jafar4ik
Ещё больше матчей)
к Эдегору это не относится, он как и Холанд летом отдыхал
+2
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+2
Ещё больше матчей)
+1
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+1
Райса не будет в воскресенье, Эдегора не будет, а кто будет?
Парти, Жоржиньо и кто? Троссард, Нванери, Хаверц? У нас вообще кто прямая замена Мартину, Итан? Эмиля зачем продавали?

Постараюсь предположить стартовый состав:
Сака, Жезус, Мартинелли
Хаверц
Парти, Жоржиньо

Надеюсь Жезус вспомнит как забивать голы
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Ответ Gasanov Jafar4ik
Ещё больше матчей)
Я тут посмотрел, с учётом товарищеских - это девятый матч Эдегора за 3 месяца. Видимо, надорвался...
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Ответ Spectacled Bear
Райса не будет в воскресенье, Эдегора не будет, а кто будет? Парти, Жоржиньо и кто? Троссард, Нванери, Хаверц? У нас вообще кто прямая замена Мартину, Итан? Эмиля зачем продавали? Постараюсь предположить стартовый состав: Сака, Жезус, Мартинелли Хаверц Парти, Жоржиньо Надеюсь Жезус вспомнит как забивать голы
Жезус вроде тоже не доступен пока...
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