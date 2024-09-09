Эдегор подвернул голеностоп в матче с Австрией и был заменен. В воскресенье у «Арсенала» дерби с «Тоттенхэмом»

Мартин Эдегор получил травму в матче сборной Норвегии.

Сегодня норвежцы играют с Австрией (2:1, второй тайм) во 2-м туре Лиге наций. Полузащитник подвернул голеностоп и был заменен на 67-й минуте встречи.

Стоит отметить, что в это воскресенье « », за который выступает , предстоит дерби с « ».