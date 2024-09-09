Дивеев готов сыграть с «Зенитом»: «Был дискомфорт в ахилле – нужно было чуть отдохнуть. Сейчас все хорошо, я в хороших кондициях»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Матч ТВ Игорь Дивеев Футбол

Игорь Дивеев заявил, что готов сыграть в матче против «Зенита».

Защитник ЦСКА восстанавливался после небольшого повреждения. Дивеев забил четыре гола в семи матчах нынешнего сезона Мир РПЛ.

ЦСКА и «Зенит» проведут матч 14 сентября в Москве.

– Сейчас все хорошо, намного лучше. После последней игры был дискомфорт в ахилле.

Нужна была пауза, чуть отдохнуть. Сейчас все хорошо, я в хороших кондициях.

– С «Зенитом» можно будет увидеть вас на поле?

– Да, – сказал Игорь Дивеев.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отлично! В этом сезоне Дивеев нормально играет и тройка Мойзес-Роша-Дивеев будет как никогда нужна в матче с Зенитом.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий