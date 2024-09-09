Дивеев готов сыграть с «Зенитом»: «Был дискомфорт в ахилле – нужно было чуть отдохнуть. Сейчас все хорошо, я в хороших кондициях»

Игорь Дивеев заявил, что готов сыграть в матче против «Зенита».

Защитник ЦСКА восстанавливался после небольшого повреждения. Дивеев забил четыре гола в семи матчах нынешнего сезона Мир .

ЦСКА и « » проведут матч 14 сентября в Москве.

– Сейчас все хорошо, намного лучше. После последней игры был дискомфорт в ахилле.

Нужна была пауза, чуть отдохнуть. Сейчас все хорошо, я в хороших кондициях.

– С «Зенитом» можно будет увидеть вас на поле?

– Да, – сказал .