Дивеев готов сыграть с «Зенитом»: «Был дискомфорт в ахилле – нужно было чуть отдохнуть. Сейчас все хорошо, я в хороших кондициях»
Игорь Дивеев заявил, что готов сыграть в матче против «Зенита».
Защитник ЦСКА восстанавливался после небольшого повреждения. Дивеев забил четыре гола в семи матчах нынешнего сезона Мир РПЛ.
ЦСКА и «Зенит» проведут матч 14 сентября в Москве.
– Сейчас все хорошо, намного лучше. После последней игры был дискомфорт в ахилле.
Нужна была пауза, чуть отдохнуть. Сейчас все хорошо, я в хороших кондициях.
– С «Зенитом» можно будет увидеть вас на поле?
– Да, – сказал Игорь Дивеев.