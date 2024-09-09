Дзюба не сможет заключить контракт с клубом РПЛ после закрытия окна 12 сентября

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Футбол

Артем Дзюба не сможет заключить соглашение с клубом Мир РПЛ после 12 сентября.

Как пишет «Спорт-Экспресс», 36-летний нападающий не сможет перейти в клуб Премьер-лиги после закрытия трансферного окна (оно открыто до 12 сентября включительно).

Свободным агентам даются дополнительные две недели на поиск нового клуба, однако эта опция действует только для тех игроков, у которых договор истек в рамках действующего регистрационного периода. В России он начался 24 июня.

Изначально контракт Дзюбы с «Локомотивом» действовал до 1 июля 2024 года, однако стороны расторгли его 31 мая, уточняет «Спорт-Экспресс».

Таким образом, у форварда осталось четыре дня, чтобы заключить соглашение в РПЛ.

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12 комментариев
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Точнее: Клубы РПЛ не нуждаются в услугах Дзюбы
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Может и завершить карьеру. Поиграл хорошо,много и с титулами. Плюс ко всему - медийно активен. Без РФПЛ не пропадет
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Почему он не может заключить контракт? Что этому помешает?
Вот в заявку ее команды он уже не попадет, но это немного другое.
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Вместо сочиняемых "множества предложений" отовсюду, придётся в медиалиге подсрачники продолжить выписывать, не таким ожидалось его окончание карьеры)
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Даже на электричку до Химок не успеет?
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Открыть свою школу или академию, податься в тренеры, спуститься лигой ниже,. поумерив аппетиты. Вариантов масса. Только не РПЛ, А то начнут освистывать.
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Можно и дальше плевать в Слона или бодаться со Страйкером...
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