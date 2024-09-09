Дзюба не сможет заключить контракт с клубом РПЛ после закрытия окна 12 сентября

Артем Дзюба не сможет заключить соглашение с клубом Мир РПЛ после 12 сентября.

Как пишет « », 36-летний нападающий не сможет перейти в клуб Премьер-лиги после закрытия трансферного окна (оно открыто до 12 сентября включительно).

Свободным агентам даются дополнительные две недели на поиск нового клуба, однако эта опция действует только для тех игроков, у которых договор истек в рамках действующего регистрационного периода. В России он начался 24 июня.

Изначально контракт с « » действовал до 1 июля 2024 года, однако стороны расторгли его 31 мая, уточняет «Спорт-Экспресс».

Таким образом, у форварда осталось четыре дня, чтобы заключить соглашение в .