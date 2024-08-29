Слуцкий о Дзюбе: «Не понимаю скептического отношения – те, кто его возьмут, сорвут джекпот. Да, он медленная телега, но все остальное на месте»

Леонид Слуцкий выразил непонимание из-за скепсиса к Артему Дзюбе.

36-летний форвард находится в статусе свободного агента.

– Ваш друг до сих пор без клуба. Как оцените его игровые кондиции?

– В том же Китае, если игрок провел большое количество матчей – к нему относятся трепетно.

А у нас... Дзюба – сверхтитулованный, побил кучу рекордов, лучший бомбардир чемпионатов России, заслуженный мастер спорта, принимал участие в матчах чемпионатов мира и Европы.

И скептическое отношение к нему – я этого просто не понимаю.

Когда Артем переходил в « », тоже был скепсис. А он почти в одиночку оставил команду в .

Уверен на сто процентов: команда, которая возьмет Артема Дзюбу, вытянет джекпот.

Мало того что он сверхмастеровит, так еще и не теряет качества с возрастом. Да, он всегда был медленной телегой, но все остальное на месте.

Сейчас Артем невероятно мотивирован. Ситуации, когда его недооценивают, являются для него большим спортивным вызовом.

Уверен, что сорванный джекпот гарантирован, – сказал главный тренер « » .