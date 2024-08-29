Слуцкий о Дзюбе: «Не понимаю скептического отношения – те, кто его возьмут, сорвут джекпот. Да, он медленная телега, но все остальное на месте»
Леонид Слуцкий выразил непонимание из-за скепсиса к Артему Дзюбе.
36-летний форвард находится в статусе свободного агента.
– Ваш друг Артем Дзюба до сих пор без клуба. Как оцените его игровые кондиции?
– В том же Китае, если игрок провел большое количество матчей – к нему относятся трепетно.
А у нас... Дзюба – сверхтитулованный, побил кучу рекордов, лучший бомбардир чемпионатов России, заслуженный мастер спорта, принимал участие в матчах чемпионатов мира и Европы.
И скептическое отношение к нему – я этого просто не понимаю.
Когда Артем переходил в «Локомотив», тоже был скепсис. А он почти в одиночку оставил команду в РПЛ.
Уверен на сто процентов: команда, которая возьмет Артема Дзюбу, вытянет джекпот.
Мало того что он сверхмастеровит, так еще и не теряет качества с возрастом. Да, он всегда был медленной телегой, но все остальное на месте.
Сейчас Артем невероятно мотивирован. Ситуации, когда его недооценивают, являются для него большим спортивным вызовом.
Уверен, что сорванный джекпот гарантирован, – сказал главный тренер «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий.
Колеса гнутые
Возьмёте Дзюбу?
Вы ########!
А кем будет Дзюба в блок джеке ?
Кому сейчас нужен игрок, который не бегает? Может кто-то из медийки осмелится его взять, но не факт что амбиции Дзюбы захотят в медийку.