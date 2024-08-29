Слуцкий о Дзюбе: «Не понимаю скептического отношения – те, кто его возьмут, сорвут джекпот. Да, он медленная телега, но все остальное на месте»

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Шанхай Шеньхуа Спорт-Экспресс Футбол

Леонид Слуцкий выразил непонимание из-за скепсиса к Артему Дзюбе.

36-летний форвард находится в статусе свободного агента.

– Ваш друг Артем Дзюба до сих пор без клуба. Как оцените его игровые кондиции?

– В том же Китае, если игрок провел большое количество матчей – к нему относятся трепетно.

А у нас... Дзюба – сверхтитулованный, побил кучу рекордов, лучший бомбардир чемпионатов России, заслуженный мастер спорта, принимал участие в матчах чемпионатов мира и Европы.

И скептическое отношение к нему – я этого просто не понимаю.

Когда Артем переходил в «Локомотив», тоже был скепсис. А он почти в одиночку оставил команду в РПЛ.

Уверен на сто процентов: команда, которая возьмет Артема Дзюбу, вытянет джекпот.

Мало того что он сверхмастеровит, так еще и не теряет качества с возрастом. Да, он всегда был медленной телегой, но все остальное на месте.

Сейчас Артем невероятно мотивирован. Ситуации, когда его недооценивают, являются для него большим спортивным вызовом.

Уверен, что сорванный джекпот гарантирован, – сказал главный тренер «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий.

17 комментариев
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Телега старая
Колеса гнутые
Возьмёте Дзюбу?
Вы ########!
+12
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+12
Дзюба - Вайбер
+11
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+11
Ответ Андрей Тихонов
"Он почти в одиночку оставил клуб в РПЛ" - Слуцкий хочет сказать, что без Дзюбы Локо вылетел бы?
Справедливостри ради, тогда Локо вполне мог попасть в стыки. А Дзюба пришел, и забивал-отдавал, так что Локо резко поднялся.
+6
0
+6
Но, руки пришиты как надо.
+2
0
+2
Ответ Aleksey Yashin
Телега старая Колеса гнутые Возьмёте Дзюбу? Вы ########!
Маша Командная плюсует.
+2
0
+2
"Он почти в одиночку оставил клуб в РПЛ" - Слуцкий хочет сказать, что без Дзюбы Локо вылетел бы?
+3
-1
+2
Он считает себя Кри Ро, нужна высокая зп, а он нужен только тем кто высокую зп предложить не может, хочет играть только в основе, как только забьет выйдя на замену начнет орать - я здесь должен быть #####. Сначала будет говорить я за тренера, как только сядет на банку станет гнилым яблоком в раздевалке. Поэтому лучше уж ноунейма легионера поискать
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Ну так и бери его себе в клуб, раз так
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Дзюба для тех кому он действительно нужен -очень дорогой игрок (его адаптацию в команде не беру в расчет). А командам, борящимся за медали он не нужен, он либо там уже играл, либо у них есть свои сильные исполнители в атаке
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Одно не понятно, зачем телега, у которой все на месте, клубу рпл?
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Так возьми его к себе! Вместе будете передергивать иногда.
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Джекпот - это в лотерея?
А кем будет Дзюба в блок джеке ?
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Пусть заберёт к себе в Шанхай
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Тогда чего сам не хочешь его взять?)))
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Так пусть тогда и приглашает в свой Шанхай. Такая супер звезда / телега без клуба ходит.
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Дзюба как игрок подойдет любой команде,которая много позиционно атакует.Но согласится ли он играть по случаю и как это отразится в раздевалке,прибавляя к этому еще большую зп и получаем вот это
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Ответ Андрей Тихонов
"Он почти в одиночку оставил клуб в РПЛ" - Слуцкий хочет сказать, что без Дзюбы Локо вылетел бы?
Прям очень «сильная» фраза. С учетом того, что в весенней части он практически не играл и Локо выдал очень приличный отрезок.
Кому сейчас нужен игрок, который не бегает? Может кто-то из медийки осмелится его взять, но не факт что амбиции Дзюбы захотят в медийку.
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