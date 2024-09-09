Де Брюйне об ЛЧ: «Интер» на вершине – они играли с нами в финале два года назад и доминировали в Серии А. «Юве» вроде сменил философию, посмотрим»
Кевин де Брюйне поделился мнением о нынешних «Интере» и «Ювентусе».
«Манчестер Сити» встретится с обоими клубами Серии А в общем этапе Лиги чемпионов этого сезона.
– Мы играли с «Интером» в финале два года назад, речь о команде, которая доминировала в итальянской лиге и играет очень хорошо. Они на вершине.
«Ювентус» должен был изменить свою философию, хотя я не уверен, посмотрим.
Это большие клубы, мы с нетерпением ждем этих замечательных матчей. Это будет здорово.
– Могут ли «Интер» и «Ювентус» побороться за победу в Лиге чемпионов?
– Сегодня еще рано говорить об этом, – заявил полузащитник «Сити» в интервью Tuttosport.
Расписание общего этапа ЛЧ: матчи пройдут с 17 сентября по 29 января, в последнем туре все клубы сыграют в одно время
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