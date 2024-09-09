Де Брюйне об ЛЧ: «Интер» на вершине – они играли с нами в финале два года назад и доминировали в Серии А. «Юве» вроде сменил философию, посмотрим»

Кевин де Брюйне поделился мнением о нынешних «Интере» и «Ювентусе».

« » встретится с обоими клубами Серии А в общем этапе Лиги чемпионов этого сезона.

– Мы играли с « » в финале два года назад, речь о команде, которая доминировала в итальянской лиге и играет очень хорошо. Они на вершине.

«Ювентус» должен был изменить свою философию, хотя я не уверен, посмотрим.

Это большие клубы, мы с нетерпением ждем этих замечательных матчей. Это будет здорово.

– Могут ли «Интер» и « » побороться за победу в ?

– Сегодня еще рано говорить об этом, – заявил полузащитник «Сити» в интервью Tuttosport.

Расписание общего этапа ЛЧ: матчи пройдут с 17 сентября по 29 января, в последнем туре все клубы сыграют в одно время