Де Брюйне об ЛЧ: «Интер» на вершине – они играли с нами в финале два года назад и доминировали в Серии А. «Юве» вроде сменил философию, посмотрим»

Теги Интер Ювентус Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Кевин де Брюйне Футбол

Кевин де Брюйне поделился мнением о нынешних «Интере» и «Ювентусе».

«Манчестер Сити» встретится с обоими клубами Серии А в общем этапе Лиги чемпионов этого сезона.

– Мы играли с «Интером» в финале два года назад, речь о команде, которая доминировала в итальянской лиге и играет очень хорошо. Они на вершине.

«Ювентус» должен был изменить свою философию, хотя я не уверен, посмотрим.

Это большие клубы, мы с нетерпением ждем этих замечательных матчей. Это будет здорово.

– Могут ли «Интер» и «Ювентус» побороться за победу в Лиге чемпионов?

– Сегодня еще рано говорить об этом, – заявил полузащитник «Сити» в интервью Tuttosport.

 Расписание общего этапа ЛЧ: матчи пройдут с 17 сентября по 29 января, в последнем туре все клубы сыграют в одно время

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2 комментария
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«Победа не главное, это единственное, что имеет значение»
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Серия А - идеальное место для пенсии Де Брёйне. Скорости невысокие, соперники не самые конкурентные. Футбольный IQ Кевина и его волшебные пасы будут как раз в тему.
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