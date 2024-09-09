Директор «Пари НН»: «Дзюбу нам предлагали много раз. Он не вписывается в нашу концепцию, не тот игрок с точки зрения стиля, который нам поможет»
«Пари НН» предлагали подписать Артема Дзюбу, рассказали в клубе.
– Дзюбу нам предлагали много раз, с разных сторон.
Мы сделали заключение: это игрок не того плана, он не вписывается в нашу концепцию. Мы подразумеваем, что когда-то хотим играть повыше, а это подразумевает игру без мяча, прессинг.
Дзюба – большой футболист для России, но с точки зрения стиля это не тот игрок, который нам поможет.
– Дзюба сильнее Ожеговича, которого вы купили прошедшим летом?
– Они разные. Мне кажется, их неправильно сравнивать.
Мы понимаем, что мы не будем играть как «Локомотив» или «Зенит», в которых Дзюба забивал, когда команда 70% владела мячом.
– Зарплата Дзюбы вас не испугала?
– Примерно мы, конечно, понимали, что она гораздо выше нашего внутреннего лимита. Насколько я знаю, он был за цифры, которые ему предлагали, – рассказал спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в новом выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!»
Дзюба остается в статусе свободного агента после ухода из «Локомотива» в мае.