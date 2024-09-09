Перед стадионом «Динамо» появится памятник Юрию Никулину.

Об этом сообщил председатель ВФСО «Динамо» Анатолий Гулевский.

Народный артист СССР Юрий Никулин скончался в 1997 году. Он был болельщиком «Динамо».

«У «Динамо» появится памятник Юрию Никулину на трибуне и рядом со стадионом.

Он будет на пути к академии «Динамо» в Петровском парке.

Памятник будет один, делать его будет скульптор Александр Рукавишников, который делал памятник Льву Яшину», – сказал Гулевский.