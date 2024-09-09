Перед стадионом «Динамо» появится памятник Юрию Никулину

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Перед стадионом «Динамо» появится памятник Юрию Никулину.

Об этом сообщил председатель ВФСО «Динамо» Анатолий Гулевский.

Народный артист СССР Юрий Никулин скончался в 1997 году. Он был болельщиком «Динамо».

«У «Динамо» появится памятник Юрию Никулину на трибуне и рядом со стадионом.

Он будет на пути к академии «Динамо» в Петровском парке.

Памятник будет один, делать его будет скульптор Александр Рукавишников, который делал памятник Льву Яшину», – сказал Гулевский.

23 комментария
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Интересный факт.
Оказывается Никулин с 1936г болел за Динамо. А батя за Спартак)
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Уважение великому человеку, браво!!!!!!!
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Ответ Do Cent
Странно что у такого великого артиста и человека до сих пор не было памятника.
есть
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Ответ Russian Horse
Спасибо за информацию, просто я думал, потому что там и так клоунов полно.
Таких клоунов уважать нужно.
Человек всю войну прошёл.
А потом, как вернулся, сразу пошёл на стадион Динамо к отцу. Они как раз играли в тот день.
+9
-1
+8
Ответ Антон Фалафель
Зачем????
Один из известнейших фанатов Динамо, которого наверное все любили и любят, в чем проблема?
+8
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Ответ Nogoi89
Логичнее было бы поставить памятник Бездне Челленджера.
А у стадиона в спб памятник газовой трубе
+8
-2
+6
"Лет до десяти к футболу я относился довольно равнодушно, но отец все-таки часто водил меня на стадион посмотреть очередной матч. При этом, обращаясь к матери, он восклицал:
– Боже мой, ну что у нас за сын – никак к спорту не может привыкнуть!

Отец хотел, чтобы я знал и любил спорт. И своего он добился. Я полюбил футбол и яростно болел за «Динамо», а отец – за «Спартак». Спорили мы, отстаивая каждый свою команду, до хрипоты. Дома у нас висела таблица футбольного первенства страны. Рядом с ней портреты футболистов. Одну из стен нашей комнаты мы посвятили футболу. На картоне я нарисовал, а потом вырезал фигурки футболистов, примерно по двадцать пять сантиметров каждая, и у каждого футболиста была своя форма. На стенке – гвоздики. Первый гвоздик – первое место, гвоздик пониже – второе место и так далее.

Под каждой фигуркой прикреплялась булавкой продолговатая бумажка, на которой крупными буквами писали количество очков, которое набрала команда, а ниже – количество сыгранных матчей.

По тому, как я рисовал фигурки, легко можно было определить мое отношение к командам. Плохая команда – игрок нарисован с распухшим лицом (в то время в футболе существовал такой термин – «эти припухли», «эти запухли» – значит, крупно проиграли), хорошая команда – фигурка футболиста красивая: игрок выглядит статным, волевым. Таким я нарисовал динамовца. Представителя «Спартака» я нарисовал несколько в утрированном виде. И один товарищ отца, часто бывавший у нас дома, потребовал, чтобы спартаковца я перерисовал.

Мой школьный приятель Шурка Скалыга «болел» за киевское «Динамо». Киевлянина я нарисовал с длинными усами, опущенными вниз, а поверх майки – украинская свитка.

У отца на столе лежали справочники и литература по футболу, которую он собирал с начала тридцатых годов.

Мы замирали у нашей тарелки-репродуктора, когда раздавались звуки футбольного марша, и ждали, когда на фоне шума стадиона зазвучит неповторимый, с хрипотцой, голос спортивного комментатора Вадима Синявского: «Говорит Москва… Наш микрофон установлен на московском стадионе “Динамо”…»

Были у отца свои приметы. Каждый раз, выходя из дома, он должен был обязательно потрогать пальцем «на счастье» кошку-копилку, поцеловать в голову нашу собаку Мальку, дать ей кусочек сахару и, проходя по переулку, подержаться за почтовый ящик у дома номер семь.

Однажды мы слушали по радио трансляцию футбольного матча. Играл «Спартак».

«Спартак» проигрывал 0:1, а до конца оставалось всего пятнадцать минут. В волнении отец подошел ближе к репродуктору и встал в дверях. И вдруг «Спартак» сравнял счет, а за минуту до конца забил второй гол и выиграл со счетом 2:1.

С тех пор каждый раз, когда играл «Спартак», отец, слушая радио, за пятнадцать минут до конца матча, независимо от того, какой был счет, вставал в дверях.

– Так будет вернее, – говорил он..."

(Никулин Ю.В.)
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Ответ Антон Фалафель
Зачем????
Великий Юрий Владимирович всю свою жизнь болел за Динамо.
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Ответ Do Cent
Странно что у такого великого артиста и человека до сих пор не было памятника.
Странно, что на Цветном бульваре для кого-то это не памятник.
+3
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Ответ Gspeed
Интересный факт. Оказывается Никулин с 1936г болел за Динамо. А батя за Спартак)
Никулин о том как его встретили из армии ( служил 7 лет, 5 из них был на войне, в первый день с вокзала звонит домой) :
"Отец с места в карьер, как будто я и не уезжал на семь лет из дому, сказал:
– Слушаю! Как жалко, что поезд поздно пришел. Сегодня твои на "Динамо" играют со "Спартаком".
Я почувствовал в голосе отца нотки сожаления. Он собрался идти на матч и огорчался, что придется оставаться дома. Тогда я сказал, чтобы он ехал на стадион, а сам обещал приехать на второй тайм.
Он с восторгом согласился:
– Прекрасно! Я еду на стадион"
ПС: батя его все игры смотрел или слушал, настоящий болельщик был
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Ответ Антон Фалафель
Зачем????
Там улица имени Юры (вдоль неё парк и академия).
Логично, чтобы на этой улице стояло что-то.
Ну а на трибуне вкусовщина, хотя ФИФА/УЕФА считают подобные элементы небезопасными.
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Юрий Никулин величайший человек, он оставил после себя огромный след в истории
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Как лицо Миллера в вип ложе, когда зенит пропускает?
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он в первый день как с войны приехал, пошел на Спартак-Динамо с отцом. Отец за Спартак болел, а он за Динамо. Бывает же
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Ответ Russian Horse
Почему не в Тушино?🤔
Комментарий удален модератором
не знал, что Никулин ярый болельщик Динамо...
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Ответ A1ex47
Таких клоунов уважать нужно. Человек всю войну прошёл. А потом, как вернулся, сразу пошёл на стадион Динамо к отцу. Они как раз играли в тот день.
"Не помню, как сыграли в тот день «Спартак» и «Динамо», но матч стал для меня праздником.
Я в Москве. Дома. И как в доброе довоенное время, сижу с отцом и Шуркой Скалыгой на Южной трибуне стадиона «Динамо», смотрю на зеленое поле, по которому бегают игроки, слышу крики и свист болельщиков и думаю: «Вот это и есть, наверное, настоящее счастье»."
(Никулин Ю.В.)
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Странно что у такого великого артиста и человека до сих пор не было памятника.
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