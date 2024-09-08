Ольмо сможет сыграть с «Жироной» 15 сентября. Хавбек получил ушиб колена в сборной Испании

Теги Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу Жирона Дани Ольмо Футбол

Дани Ольмо восстановится к игре против «Жироны».

Полузащитник получил ушиб колена в матче сборной Испании в Лиге наций. По итогам обследования повреждений сустава выявлено не было.

Mundo Deportivo сообщает, что 26-летний футболист сможет принять участие в игре против «Жироны» 15 сентября. Он вернется в расположение «Барселоны» вместе с остальными партнерами после матча Испании против Швейцарии, в котором он не принимает участия.

Статистику Ольмо можно изучить здесь.

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5 комментариев
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Эта второсортная лига наций доставляет одни хлопоты.
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Узнает, как разгромно проиграть первому каталонскому.
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Ответ Holy day
так он не в жироне играет
Сразу видно что шаришь в футболе, за это похвалю...все правильно, да, не в Жироне он играет, а во втором каталонском.
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