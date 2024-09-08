Ольмо сможет сыграть с «Жироной» 15 сентября. Хавбек получил ушиб колена в сборной Испании

Дани Ольмо восстановится к игре против «Жироны».

Полузащитник получил ушиб колена в матче сборной Испании в наций. По итогам обследования повреждений сустава выявлено не было.

Mundo Deportivo сообщает, что 26-летний футболист сможет принять участие в игре против «Жироны» 15 сентября. Он вернется в расположение «Барселоны» вместе с остальными партнерами после матча Испании против Швейцарии, в котором он не принимает участия.

Статистику Ольмо можно изучить здесь.