«Урал» сыграет со «СКА Хабаровск», «Сочи» – с «Кубань Холдинг», «Амкар» против «Черноморца», «Торпедо» – «КАМАЗ» в 4-м раунде Пути регионов Кубка России

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Определены пары 4-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России.

Встречи пройдут 24-26 сентября.

«Знамя Труда» – «Арсенал»

«Кубань Холдинг» –  «Сочи»

«Спартак Кострома» – «Енисей»

«Волгарь» – «Уфа»

«КАМАЗ» – «Торпедо»

«Челябинск» – «Тюмень»

«Волга Ульяновск» – «Ротор»

«Композит» – «Нефтехимик»

«Амкар» – «Черноморец»

«Машук-КМВ» – «Родина»

«Амкал» – «Алания»

«Химик» – «Чайка»

«Урал» – «СКА Хабаровск»

«Орел» – «Сокол»

«Луки-Энергия» – «Балтика»

«Динамо Владивосток» – «Шинник»

3 комментария
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