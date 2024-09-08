«Урал» сыграет со «СКА Хабаровск», «Сочи» – с «Кубань Холдинг», «Амкар» против «Черноморца», «Торпедо» – «КАМАЗ» в 4-м раунде Пути регионов Кубка России
Определены пары 4-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России.
Встречи пройдут 24-26 сентября.
«Знамя Труда» – «Арсенал»
«Кубань Холдинг» – «Сочи»
«Спартак Кострома» – «Енисей»
«Волгарь» – «Уфа»
«Волга Ульяновск» – «Ротор»
«Композит» – «Нефтехимик»
«Амкар» – «Черноморец»
«Амкал» – «Алания»
«Химик» – «Чайка»
«Урал» – «СКА Хабаровск»
«Орел» – «Сокол»
«Луки-Энергия» – «Балтика»
«Динамо Владивосток» – «Шинник»