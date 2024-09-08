Кин о победе Англии над Ирландией: «Доминировали в 1-м тайме, а во 2-м были ужасны, делали слишком много касаний»

Рою Кину не понравился 2-й тайм в исполнении сборной Англии в игре с Ирландией.

Встреча 1-го тура группового этапа Лиги наций проходила в Дублине и завершилась победой гостей (2:0).

« была у них в руках. Англия доминировала в первом тайме, мы хвалили их за принятие решений, качество и движение.

Но, на мой взгляд, во втором тайме они были ужасны – они играли сами с собой, делали слишком много касаний, пасовали в стиле Роя из команды «Роверс» (британский комикс о жизни вымышленного футболиста Роя Рейса – Спортс’‘).

Насколько Англия в первом тайме была хороша, настолько была плоха во втором», – сказал бывший полузащитник сборной Ирландии в эфире ITV.