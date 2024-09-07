Жамалетдинов забил с центра поля в Первой лиге. Летом он играл в Медиалиге
Игрок «Шинника» Тимур Жамалетдинов забил с центра поля своей бывшей команде.
На 84-й минуте Жамалетдинов увидел, что вратарь «Уфы» Алексей Чернов далеко вышел из ворот, и пробил верхом ему за спину.
Жамалетдинов установил финальный счет 2:0. «Шинник» победил, поднялся из зоны вылета и обезопасил своего тренера Дмитрия Черышева. По информации журналиста Сергея Ильева, тренера могли уволить при неудачном исходе матча с «Уфой».
Это первый гол Жемалетдинова за «Шинник».
Летом Тимур провел два матча за «Родину Медиа» в Медиалиге и забил за нее два мяча. Жемалетдинов ранее выступал за «Уфу», польский «Лех» и ЦСКА – в составе армейцев он забивал в Лиге чемпионов.