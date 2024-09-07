Жамалетдинов забил с центра поля в Первой лиге. Летом он играл в Медиалиге

Игрок «Шинника» Тимур Жамалетдинов забил с центра поля своей бывшей команде.

На 84-й минуте увидел, что вратарь «Уфы» Алексей Чернов далеко вышел из ворот, и пробил верхом ему за спину.



Жамалетдинов установил финальный счет 2:0. « » победил, поднялся из зоны вылета и обезопасил своего тренера . По информации журналиста Сергея Ильева, тренера могли уволить при неудачном исходе матча с «Уфой».

Это первый гол Жемалетдинова за «Шинник».

Летом Тимур провел два матча за «Родину Медиа» в и забил за нее два мяча. Жемалетдинов ранее выступал за «Уфу», польский «Лех» и – в составе армейцев он забивал в Лиге чемпионов.