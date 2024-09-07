Жамалетдинов забил с центра поля в Первой лиге. Летом он играл в Медиалиге

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Первая лига Шинник Дмитрий Черышев Уфа Тимур Жамалетдинов Алексей Чернов Winline Медиалига Футбол

Игрок «Шинника» Тимур Жамалетдинов забил с центра поля своей бывшей команде.

На 84-й минуте Жамалетдинов увидел, что вратарь «Уфы» Алексей Чернов далеко вышел из ворот, и пробил верхом ему за спину.


Жамалетдинов установил финальный счет 2:0. «Шинник» победил, поднялся из зоны вылета и обезопасил своего тренера Дмитрия Черышева. По информации журналиста Сергея Ильева, тренера могли уволить при неудачном исходе матча с «Уфой».

Это первый гол Жемалетдинова за «Шинник».

Летом Тимур провел два матча за «Родину Медиа» в Медиалиге и забил за нее два мяча. Жемалетдинов ранее выступал за «Уфу», польский «Лех» и ЦСКА – в составе армейцев он забивал в Лиге чемпионов.

1 комментарий
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К чему эти упоминания про Медиалигу?)) Мол, он там этому научился?)) Может лучше написать, что это воспитанник академии ЦСКА и с детства готовил себя к профессиональной карьере? А то у молодых людей которые впервые слышат про Тимура сложится впечатление, что он еще вчера гонял во дворе, а сегодня забивает с центра поля в ФНЛ.
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