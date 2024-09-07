Умер экс-капитан «Ливерпуля» Йейтс, ему было 86 лет. Шотландец страдал от болезни Альцгеймера в последние годы

Теги Ливерпуль высшая лига Шотландия Данди Юнайтед премьер-лига Англия происшествия Транмер Футбол

Скончался бывший капитан «Ливерпуля» Рон Йейтс.

Экс-футболист мерсисайдской команды было 86 лет. В последние годы он страдал от болезни Альцгеймера. Сегодня флаги на всех клубных площадках будут приспущены.

Йейтс выступал за «Ливерпуль» с 1961 по 1971 год и провел за команду 448 матчей, дважды став чемпионом Англии, выиграв один Кубок и три Суперкубка страны. По количеству игр с капитанской повязкой он уступает только Стивену Джеррарду. 

С 1986 по 2006 года шотландец занимал пост главного скаута «красных». 

Йейтс также играл за «Данди Юнайтед» и «Транмер». 

5 комментариев
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"Колосс". Билл Шенкли о Йетсе: "Этот человек - гора, зайдите в раздевалку и обойдите его". Он упоминается в песне «Royal Blue Mersey» группы «Эвертон» в строчке: «Мы ненавидим Билла Шенкли и Сент-Джона, но больше всего мы ненавидим Большого Рона».
Покойся с миром.
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Ответ Юрий Р.
Пусть, тебе земля будет пухом))
Положи скобки и запятую на пол и вали
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Ответ Юрий Р.
Пусть, тебе земля будет пухом))
Юрка, что ты там писал? Всё началось с твоего комментария. В чëм я не прав?
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Ответ Дмитрий Джи
Юрка, что ты там писал? Всё началось с твоего комментария. В чëм я не прав?
Суть в том, что когда ты желаешь усопшему всего хорошего, не стоит обращать внимания на знаки препинания.
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