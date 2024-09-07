Умер экс-капитан «Ливерпуля» Йейтс, ему было 86 лет. Шотландец страдал от болезни Альцгеймера в последние годы
Скончался бывший капитан «Ливерпуля» Рон Йейтс.
Экс-футболист мерсисайдской команды было 86 лет. В последние годы он страдал от болезни Альцгеймера. Сегодня флаги на всех клубных площадках будут приспущены.
Йейтс выступал за «Ливерпуль» с 1961 по 1971 год и провел за команду 448 матчей, дважды став чемпионом Англии, выиграв один Кубок и три Суперкубка страны. По количеству игр с капитанской повязкой он уступает только Стивену Джеррарду.
С 1986 по 2006 года шотландец занимал пост главного скаута «красных».
Йейтс также играл за «Данди Юнайтед» и «Транмер».
Покойся с миром.