Умер экс-капитан «Ливерпуля» Йейтс, ему было 86 лет. Шотландец страдал от болезни Альцгеймера в последние годы

Скончался бывший капитан «Ливерпуля» Рон Йейтс.

Экс-футболист мерсисайдской команды было 86 лет. В последние годы он страдал от болезни Альцгеймера. Сегодня флаги на всех клубных площадках будут приспущены.

Йейтс выступал за « » с 1961 по 1971 год и провел за команду 448 матчей, дважды став чемпионом Англии, выиграв один Кубок и три Суперкубка страны. По количеству игр с капитанской повязкой он уступает только Стивену Джеррарду.

С 1986 по 2006 года шотландец занимал пост главного скаута «красных».

Йейтс также играл за « » и « ».