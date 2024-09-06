«МЮ» назначил директора по эффективности игроков Эрита. Он работал в «Сити», «Тоттенхэме» и сборной Англии

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Тоттенхэм Футбол

В «МЮ» продолжается модернизация руководящего состава.

Как сообщает Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» назначил Сэма Эрита директором по эффективности игроков до конца сезона.

Эрит считается лидером в своей области. Он работал в сборной Англии, «Манчестер Сити», «Тоттенхэме» и, совсем недавно, в нью-йоркской компании Madison Square Garden Sports.

По данным источника, задачей Эрита, вероятно, станет обеспечение главного тренера Эрика тен Хага и его игроков самыми современными условиями, необходимыми для достижения успехов.

Эрит обладает опытом в области производительности, здоровья и спортивной науки. Это назначение является частью более широкой стратегии клуба по внедрению футбольных инноваций и технологических достижений.

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6 комментариев
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Все условия создали для ЭТХ.
Последний шанс.
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у директора по эффективности (!) просто обязаны быть три заместителя и десять помощников. чтобы все эффективно было.
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Наконец-то в МЮ грамотное руководство. Осталось дождаться результатов от команды
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Ответ Dred
Все условия создали для ЭТХ. Последний шанс.
Де Йонга не привезли
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Ответ Dred
Все условия создали для ЭТХ. Последний шанс.
Два года собирались ) Еще два подождут .
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