«МЮ» назначил директора по эффективности игроков Эрита. Он работал в «Сити», «Тоттенхэме» и сборной Англии
В «МЮ» продолжается модернизация руководящего состава.
Как сообщает Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» назначил Сэма Эрита директором по эффективности игроков до конца сезона.
Эрит считается лидером в своей области. Он работал в сборной Англии, «Манчестер Сити», «Тоттенхэме» и, совсем недавно, в нью-йоркской компании Madison Square Garden Sports.
По данным источника, задачей Эрита, вероятно, станет обеспечение главного тренера Эрика тен Хага и его игроков самыми современными условиями, необходимыми для достижения успехов.
Эрит обладает опытом в области производительности, здоровья и спортивной науки. Это назначение является частью более широкой стратегии клуба по внедрению футбольных инноваций и технологических достижений.
Последний шанс.