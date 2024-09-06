«МЮ» назначил директора по эффективности игроков Эрита. Он работал в «Сити», «Тоттенхэме» и сборной Англии

В «МЮ» продолжается модернизация руководящего состава.

Как сообщает Daily Mail, « » назначил Сэма Эрита директором по эффективности игроков до конца сезона.

Эрит считается лидером в своей области. Он работал в сборной Англии, « », « » и, совсем недавно, в нью-йоркской компании Madison Square Garden Sports.

По данным источника, задачей Эрита, вероятно, станет обеспечение главного тренера Эрика тен Хага и его игроков самыми современными условиями, необходимыми для достижения успехов.

Эрит обладает опытом в области производительности, здоровья и спортивной науки. Это назначение является частью более широкой стратегии клуба по внедрению футбольных инноваций и технологических достижений.