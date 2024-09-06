Бернарду о матчах: «График просто безумен, я провожу мало времени с семьей. Люди говорят, что мы не можем жаловаться, но количество игр абсурдно»
Бернарду Силва выразил беспокойство из-за переизбытка матчей.
«Есть две совершенно разные стороны вопроса. Когда футболисты жалуются, люди говорят, что мы не можем жаловаться. И они правы, потому что мы воплощаем мечту и делаем то, что делаем.
С другой стороны, график просто безумен. Мы узнали, что получим всего один выходной перед матчем Кубка английской лиги. Мы сыграем против «Арсенала», потом выходной, затем матч с «Уотфордом».
И если нас не выбьют из какого-либо другого соревнования, мы будем играть каждые три дня в течение нескольких месяцев. Это абсурд.
В Лиге чемпионов, если не пройдешь в 1/8 финала, нужно сыграть еще два матча. Да, составы команд увеличились, но легче от этого не стало.
Я провожу очень мало времени с семьей и друзьями.
Количество матчей, в которых мы участвуем, абсурдно», – сказал полузащитник сборной Португалии и «Манчестер Сити» Бернарду Силва.
Как вопрос с ЗП был в Испании, так сразу пригрозили забастовкой. А тут только ноют и ноют, а конкретно ничего не хотят делать.
С другой. Обычный человек проводит значительно больше времени на работе, семья видит мужчину ещё меньше, про друзей и речь не стоит, успеть бы отдохнуть.
ЗП в принципе не сравнима.
Да, есть отъезды в сборную. Но на этом все.