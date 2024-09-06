Бернарду о матчах: «График просто безумен, я провожу мало времени с семьей. Люди говорят, что мы не можем жаловаться, но количество игр абсурдно»

Теги Сборная Португалии по футболу Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок английской лиги Бернарду Силва календарь Футбол

Бернарду Силва выразил беспокойство из-за переизбытка матчей.

«Есть две совершенно разные стороны вопроса. Когда футболисты жалуются, люди говорят, что мы не можем жаловаться. И они правы, потому что мы воплощаем мечту и делаем то, что делаем.

С другой стороны, график просто безумен. Мы узнали, что получим всего один выходной перед матчем Кубка английской лиги. Мы сыграем против «Арсенала», потом выходной, затем матч с «Уотфордом».

И если нас не выбьют из какого-либо другого соревнования, мы будем играть каждые три дня в течение нескольких месяцев. Это абсурд.

В Лиге чемпионов, если не пройдешь в 1/8 финала, нужно сыграть еще два матча. Да, составы команд увеличились, но легче от этого не стало.

Я провожу очень мало времени с семьей и друзьями.

Количество матчей, в которых мы участвуем, абсурдно», – сказал полузащитник сборной Португалии и «Манчестер Сити» Бернарду Силва.

16 комментариев
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Бернарду предпочёл бы 5/2 по 8 часов за пару тысяч евро в месяц?
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Ответ Nikitk@Torres
Бернарду предпочёл бы 5/2 по 8 часов за пару тысяч евро в месяц?
5/2 это безумный график. Предпочитаю сутки через 3.
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Мы вон во дворе каждый день играли за бесплатно и ничего ))) а если травму получил, приложил подорожник и дальше хе...ь. ))
+5
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А кто мешает вам футболистам объединиться и начать забастовку? Все топовые футболисты взяли бы договорились и отказались бы играть неделю - две.
Как вопрос с ЗП был в Испании, так сразу пригрозили забастовкой. А тут только ноют и ноют, а конкретно ничего не хотят делать.
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Ответ Budabuda
5/2 это безумный график. Предпочитаю сутки через 3.
У меня кореш в лен области около года работал на двух работах с этим графиком, то есть выходило сутки через сутки. Чтобы в сумме получать 100 тысяч. И никогда не жаловался кстати, спокойно вообще на позитиве жил в таком графике. Потом к счастью смог найти одну работу с такой зарплатой и пятидневкой.
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С одной стороны, действительно количество матчей растёт постоянно. Плюс сборные.

С другой. Обычный человек проводит значительно больше времени на работе, семья видит мужчину ещё меньше, про друзей и речь не стоит, успеть бы отдохнуть.

ЗП в принципе не сравнима.
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Примерное так же с поправкой на профессию и род деятельности мне говорит знакомый из "Магнита" после ночной ревизии и, сразу после неё, отработанной смены до 00:00. Только ЗП раз в сто меньше.
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Ответ Nikitk@Torres
У меня кореш в лен области около года работал на двух работах с этим графиком, то есть выходило сутки через сутки. Чтобы в сумме получать 100 тысяч. И никогда не жаловался кстати, спокойно вообще на позитиве жил в таком графике. Потом к счастью смог найти одну работу с такой зарплатой и пятидневкой.
Я сам(около 20 лет назад) работал на 2 работах, причём на одной 240 часов в месяц, и на другой столько же(правда там в охране и ночью мог себе позволить пару часов поспать) И ничего, ещё и на друзей время находил. Молодой организм, выносливый.
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Ответ Дмитрий Воробьев
С одной стороны, действительно количество матчей растёт постоянно. Плюс сборные. С другой. Обычный человек проводит значительно больше времени на работе, семья видит мужчину ещё меньше, про друзей и речь не стоит, успеть бы отдохнуть. ЗП в принципе не сравнима.
Так ты если с семьей проводишь время, то можешь бухать, плясать и творить все что хочешь. А профи сейчас на жесткой диете, сон по расписанию, плюс разные тренировки, ну и два раза в неделю раз..еб от тренера, что тоже психологически тяжело. А футболисты такие же люди и для них это тоже тяжело.
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Ничего, что подавляющее большинство проф футболистов имеет обязательную часть с 8.30-9.00 до 12.00-13.00, а топовые тренируются на 3-4 часа больше. Плюс один выходной с одной игрой в неделю, и два - если игр две То есть за исключением совсем упоротых, футболисты имеют обычный рабочий график.
Да, есть отъезды в сборную. Но на этом все.
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Ответ Алесио Петровичиньо
Это мы видим только их матчи и никто не учитывает тренировки. А тренировки с учетом матчей иногда получается что 6 на 1. Плюс постоянные безумные перелеты, которые по сути идут в учет командировок, так что не стоит так думать, что они все сидят и работают только 1 день.
Бедные, мне их так жаль. И ох уж эти безумные перелеты по Европе. Хорошо, что я уже несколько лет не летал там.
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Ответ Nikitk@Torres
Бедные, мне их так жаль. И ох уж эти безумные перелеты по Европе. Хорошо, что я уже несколько лет не летал там.
Зачем вообще смотреть футбол, любить его и заходить на футбольную ветку спортса, если тебя так от желчи распирает по поводу "бедных" футболистов
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Ответ Дмитрий Крутенко
А кто мешает вам футболистам объединиться и начать забастовку? Все топовые футболисты взяли бы договорились и отказались бы играть неделю - две. Как вопрос с ЗП был в Испании, так сразу пригрозили забастовкой. А тут только ноют и ноют, а конкретно ничего не хотят делать.
А сколько футболистов будет участвовать? Ощущение, как будто жалуются на это только игроки Реала и Ман Сити, особенно звезды. Потому что остальные клубы пораньше вылетают с турниров, а многие игроки упомянутых клубов подвергаются ротации.
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Ответ BaldFraud
А сколько футболистов будет участвовать? Ощущение, как будто жалуются на это только игроки Реала и Ман Сити, особенно звезды. Потому что остальные клубы пораньше вылетают с турниров, а многие игроки упомянутых клубов подвергаются ротации.
Ван Дейк еще возмущался. Та и вообще у Сити своя структура клубов, а у Реала половина Ла Лиги от них зависит, так как они закупаются по дешевке их игроками из Кастильи. Так что при желании можно сделать приличную забастовку клубов на 10+. А там и другие подтянутся, как это обычно бывает. Просто не хотят этим заниматься, а только ноют.
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