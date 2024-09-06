Бернарду о матчах: «График просто безумен, я провожу мало времени с семьей. Люди говорят, что мы не можем жаловаться, но количество игр абсурдно»

Бернарду Силва выразил беспокойство из-за переизбытка матчей.

«Есть две совершенно разные стороны вопроса. Когда футболисты жалуются, люди говорят, что мы не можем жаловаться. И они правы, потому что мы воплощаем мечту и делаем то, что делаем.

С другой стороны, график просто безумен. Мы узнали, что получим всего один выходной перед матчем Кубка английской лиги. Мы сыграем против «Арсенала», потом выходной, затем матч с «Уотфордом».

И если нас не выбьют из какого-либо другого соревнования, мы будем играть каждые три дня в течение нескольких месяцев. Это абсурд.

В Лиге чемпионов, если не пройдешь в 1/8 финала, нужно сыграть еще два матча. Да, составы команд увеличились, но легче от этого не стало.

Я провожу очень мало времени с семьей и друзьями.

Количество матчей, в которых мы участвуем, абсурдно», – сказал полузащитник сборной Португалии и « » .