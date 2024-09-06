Начо о переходе в «Аль-Кадисию»: «Мне нужны были кардинальные перемены, новый опыт. Я очень рад» 

Теги Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Кадисия Начо Фернандес Футбол

Начо высказался о своем переходе в саудовскую «Аль-Кадисию».

«Мне нужны были кардинальные перемены. Здесь на меня очень сильно рассчитывают и сразу проявили симпатию. 

Сейчас я всем доволен. Я чувствовал, что мне нужен был новый опыт, абсолютно иной по сравнению с тем, что было раньше в моей жизни. И я его получил – новая страна, новая культура, так что и я, и моя семья очень рады. К нам относятся очень хорошо», – сказал экс-защитник «Реала».

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аль-Кадисия это типа арабский Кадис?
+1
0
+1
Ну так перешел бы в Шинник
+1
-1
0
мне нужны были кардинальные (средства на пропитание) перемены.
шутка, очень уважаю Начо, легенда. Всегда был готов когда нужно
0
0
0
Еще бы Модрича подбить на кардинальные перемены. Задержался с уходом.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий