Начо о переходе в «Аль-Кадисию»: «Мне нужны были кардинальные перемены, новый опыт. Я очень рад» 

Начо высказался о своем переходе в саудовскую «Аль-Кадисию».

«Мне нужны были кардинальные перемены. Здесь на меня очень сильно рассчитывают и сразу проявили симпатию.

Сейчас я всем доволен. Я чувствовал, что мне нужен был новый опыт, абсолютно иной по сравнению с тем, что было раньше в моей жизни. И я его получил – новая страна, новая культура, так что и я, и моя семья очень рады. К нам относятся очень хорошо», – сказал экс-защитник « ».