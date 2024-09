Беллингем запустил YouTube-канал и будет выкладывать мини-сериал о своем первом годе в «Реале» с 12 сентября

Джуд Беллингем сообщил о запуске своего YouTube-канала.

Полузащитник написал о том, что на протяжении первого года в составе « » фиксировал на видео различные моменты и теперь готов ими поделиться в рамках четырехсерийного шоу Out of the Floodlights.

Начиная с 12 сентября англичанин будет выкладывать по одному эпизоду в неделю: «Они будут доступны в любой момент и бесплатны. Надеюсь, вы получите удовольствие».

