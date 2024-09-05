Беллингем запустил YouTube-канал и будет выкладывать мини-сериал о своем первом годе в «Реале» с 12 сентября

Теги Реал Мадрид Ла Лига видео соцсети Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем сообщил о запуске своего YouTube-канала.

Полузащитник написал о том, что на протяжении первого года в составе «Реала» фиксировал на видео различные моменты и теперь готов ими поделиться в рамках четырехсерийного шоу Out of the Floodlights.

Начиная с 12 сентября англичанин будет выкладывать по одному эпизоду в неделю: «Они будут доступны в любой момент и бесплатны. Надеюсь, вы получите удовольствие».

Роналду объявил о запуске канала на ютубе. Более 600 тысяч человек подписались в первый час

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3 комментария
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Ну а что. Круто. Кто не хочет побывать в раздевалке лучшего клуба мира. Посмотреть на их тренировки и взаимоотношения. Причем когда он снимал, он не мог знать, что сезон сложится блестяще. И что получится фильм с фантастическим концом.
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