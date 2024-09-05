Нуама из «Лиона» скрылся, чтобы не переходить в «Фулхэм». 20-летний форвард плакал на медосмотре и сорвал трансфер – владелец французского клуба извинился перед ним в письме

Эрнест Нуама сорвал собственный трансфер в «Фулхэм» из «Лиона».

Как сообщает L’Équipe, трансфер форварда не состоялся, так как он исчез после прохождения медосмотра с прибывшей в Лион медбригадой « ». Во время медицинских обследований 20-летний игрок плакал, а перед предполагаемым подписанием контракта с новым клубом никто так и не смог его найти.

Отмечается, что ганскому нападающему очень нравится в «Лионе», он мечтает сыграть за него в еврокубках и собирался купить дом во Франции.

Клуб намеревался продать игрока, чтобы выручить 19 млн евро из потраченных в прошлом году 28 млн на его трансфер из «Нордшелланда». После случившегося владелец французского клуба Джон Текстор направил письмо с извинениями, отмечая, что он по-прежнему может чувствовать себя в «Лионе» как дома. В результате их отношениям ничто не угрожает.

В своем дебютном сезоне за « » нападающий сыграл в 39 матчах во всех турнирах, забив семь голов и отдав три результативные передачи. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.