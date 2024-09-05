Мостовой о Станковиче в «Спартаке»: «Все нравится. Вижу только подтверждение моих слов, что он разберется, посмотрит состав, отберет игроков основы»

Александр Мостовой оценил работу главного тренера Деяна Станковича в «Спартаке».

«Все нравится. Вижу только подтверждение моих слов после первого тура и поражения от «Оренбурга». Я сказал, что разберется, посмотрит состав, отберет игроков основы.

Ясно, что сейчас был матч с « », в котором, можно сказать, был ничейный результат. Пенальти все признали, что неправильный поставил . Но я в моменте сказал: такой пенальти ставить нельзя. И всегда есть ответы: в других матчах тоже ставили такие пенальти.

Свое мнение по поводу судей я сказал. Проблема в том, что 95 процентов из них не играли в футбол, поэтому такое будет всегда», – заявил экс-игрок красно-белых.

« » после семи туров в Мир набрал 14 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Зениту» три балла. В следующем туре красно-белые в гостях сыграют с махачкалинским «Динамо», матч состоится 15 сентября.