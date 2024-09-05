Мостовой о Станковиче в «Спартаке»: «Все нравится. Вижу только подтверждение моих слов, что он разберется, посмотрит состав, отберет игроков основы»

Теги Спартак Рубин Деян Станкович премьер-лига Россия судьи Александр Мостовой Сергей Карасев видеоповторы Футбол

Александр Мостовой оценил работу главного тренера Деяна Станковича в «Спартаке».

«Все нравится. Вижу только подтверждение моих слов после первого тура и поражения от «Оренбурга». Я сказал, что Станкович разберется, посмотрит состав, отберет игроков основы.

Ясно, что сейчас был матч с «Рубином», в котором, можно сказать, был ничейный результат. Пенальти все признали, что неправильный поставил Карасев. Но я в моменте сказал: такой пенальти ставить нельзя. И всегда есть ответы: в других матчах тоже ставили такие пенальти.

Свое мнение по поводу судей я сказал. Проблема в том, что 95 процентов из них не играли в футбол, поэтому такое будет всегда», – заявил экс-игрок красно-белых.

«Спартак» после семи туров в Мир РПЛ набрал 14 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Зениту» три балла. В следующем туре красно-белые в гостях сыграют с махачкалинским «Динамо», матч состоится 15 сентября.

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15 комментариев
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Станкович в футбол играл, чеканить могëт, так что, по мнению Мостового, всё должно быть гуд.
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А как в футбол играл, просто закачаешься…
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Саня перезагружается, сейчас будет мед лить про Деяна
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Я может что-то пропустил, но кто эти "все", кто по мнению царя признал пенальти неправильным?
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Мне одному кажется, что во всех цитатах Мостового сквозит какой-то нереальных масштабов эгоцентризм? Все его предложения как будто содержат месседж "посмотрите на меня, как я крут, всегда и везде!". (а потом шёпотом добавляет -- "возьмите меня на работу тренером хотя бы в Химки...!"
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Судьям для повышения квалификации следует больше играть меж собой под бдительным судейством Мостового! А в Станковича поверим ещё больше после убедитеьной игры с обидчиком:Махачкалинским Динамо!
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а какие обьяснения Мостового, что нефутбольный человек Моуриньо вошел в историю, а такие футбольные люди, как например Невилл или Руни провалились как тренера?
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трибалла
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А как насчёт чеканки?
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Интересно, когда судья сдают лицензию, там есть норматив по чеканке мяча?)
А-то в футбол никогда не играли, чеканить не умеют, их допускают судить матчи и они начинают ошибаться..
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Санек уже не тот!
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если царь говорит , то да
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Абаскалю можно пойти в судьи, он тоже в футбол не играл)
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Ответ ВОЛКОДАВ
Станкович в футбол играл, чеканить могëт, так что, по мнению Мостового, всё должно быть гуд.
Ещё как играл
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Ответ ВОЛКОДАВ
Станкович в футбол играл, чеканить могëт, так что, по мнению Мостового, всё должно быть гуд.
Да чего уж там, а походка какая-заглядение.
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