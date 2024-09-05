Де ла Фуэнте о Лиге наций: «Испания подходит к новому турниру с твердой верой в то, что сможет снова завоевать трофей» 

Луис де ла Фуэнте заявил, что сборная Испании попытается вновь выиграть Лигу наций.

Сегодня в 1-м туре испанцы сыграют в гостях с Сербией.

«Когда на первой командной встрече говорили о целях, то решили стать великой командой. Считаю, что мы двигаемся в верном направлении. Мы хотим прогрессировать, хотим показывать более быстрый футбол, создавать больше моментов и при этом надежнее играть в обороне. Уверен, наша команда – одна из лучших в мире.

Но всегда есть к чему стремиться. Мы скромны и понимаем, что между победой и поражением – тонкая грань. При этом мы подходим к новому турниру с твердой верой в то, что сможем снова завоевать трофей», – сказал главный тренер сборной .