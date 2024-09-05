Де ла Фуэнте о Лиге наций: «Испания подходит к новому турниру с твердой верой в то, что сможет снова завоевать трофей» 

Теги Сборная Испании по футболу Лига наций УЕФА Луис де ла Фуэнте Футбол

Луис де ла Фуэнте заявил, что сборная Испании попытается вновь выиграть Лигу наций.

Сегодня в 1-м туре испанцы сыграют в гостях с Сербией.

«Когда на первой командной встрече говорили о целях, то решили стать великой командой. Считаю, что мы двигаемся в верном направлении. Мы хотим прогрессировать, хотим показывать более быстрый футбол, создавать больше моментов и при этом надежнее играть в обороне. Уверен, наша команда – одна из лучших в мире.

Но всегда есть к чему стремиться. Мы скромны и понимаем, что между победой и поражением – тонкая грань. При этом мы подходим к новому турниру с твердой верой в то, что сможем снова завоевать трофей», – сказал главный тренер сборной Испании.

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