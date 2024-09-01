Нико Уильямс о решении остаться в «Атлетике»: «Приятно, когда большие клубы имеют на тебя планы. Но мое сердце с «Атлетиком». Это чувство не получить в других командах»
Нико Уильямс рассказал о своем решении остаться в «Атлетике».
Этим летом 22-летний полузащитник привлек внимание ряда европейских клубов. Его связывали с трансфером в «Барселону», также сообщалось об интересе со стороны «ПСЖ», «Челси» и «Арсенала». Однако «Атлетик» настаивал на сохранении игрока, который в итоге принял решение остаться в клубе.
«Всегда приятно знать, что большие клубы имеют на тебя планы. Но я всегда ясно давал понять, что хочу быть здесь. «Атлетик» – это особенное чувство, его не получить в других клубах. Я действительно с нетерпением жду возможности преуспеть в этом клубе.
По правде говоря, были предложения от многих клубов, ими занимался мой агент. Мое сердце с «Атлетиком». У меня контракт, но кто знает, что произойдет в будущем. Я хотел остаться здесь, потому что больше всего предвкушал еврокубковые матчи с клубом», – сказал Нико Уильямс в интервью Dazn.
Напомним, что в этом сезоне клуб из Бильбао сыграет в Лиге Европы.
Шик.
(с) Йохан Кройфф
(на самом деле, не работает ни с одним футбольным клубом)
То есть концовку высказывания Спортс решил опустить?))
Рафинья заслужил свое место в старте кровью и потом
А из за хайпа на евро отдать ему левый фланг и усадить Рафу,нет спасибо
Нико классом повыше будет.