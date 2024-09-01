Нико Уильямс о решении остаться в «Атлетике»: «Приятно, когда большие клубы имеют на тебя планы. Но мое сердце с «Атлетиком». Это чувство не получить в других командах»

Теги ПСЖ Челси премьер-лига Англия Барселона Атлетик лига 1 Франция Ла Лига Лига Европы УЕФА Арсенал агенты Нико Уильямс Футбол

Нико Уильямс рассказал о своем решении остаться в «Атлетике».

Этим летом 22-летний полузащитник привлек внимание ряда европейских клубов. Его связывали с трансфером в «Барселону», также сообщалось об интересе со стороны «ПСЖ», «Челси» и «Арсенала». Однако «Атлетик» настаивал на сохранении игрока, который в итоге принял решение остаться в клубе.

«Всегда приятно знать, что большие клубы имеют на тебя планы. Но я всегда ясно давал понять, что хочу быть здесь. «Атлетик» – это особенное чувство, его не получить в других клубах. Я действительно с нетерпением жду возможности преуспеть в этом клубе.

По правде говоря, были предложения от многих клубов, ими занимался мой агент. Мое сердце с «Атлетиком». У меня контракт, но кто знает, что произойдет в будущем. Я хотел остаться здесь, потому что больше всего предвкушал еврокубковые матчи с клубом», – сказал Нико Уильямс в интервью Dazn.

Напомним, что в этом сезоне клуб из Бильбао сыграет в Лиге Европы.

28 комментариев
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Ответ Nathan De Stavr
С таким Рафиньей Нико уже не нужен. Лапорта все таки оказался прав подписав Ольмо вместо Нико
И этот вывод сделан за 2 недели?
Шик.
+31
-5
+26
Если Барселона второй вариант для тебя - значит ты не нужен клубу
(с) Йохан Кройфф
+27
-16
+11
Ответ Ansu Fati
Если Барселона второй вариант для тебя - значит ты не нужен клубу (с) Йохан Кройфф
Это работает с абсолютно каждым футбольным клубом.
(на самом деле, не работает ни с одним футбольным клубом)
+11
0
+11
“I had many clubs to choose from but my heart is with Athletic Club. I’m happy here and I’m very happy here. God knows what will happen in the future.”

То есть концовку высказывания Спортс решил опустить?))
+7
-1
+6
Если сердце с атлетиком только после окончания окна, то ждем трансфера в течение года. Просто по баблу не договорился с кем хотел
+3
-1
+2
Ответ brodovan
Дурачок он малолетний просто. Ему братец бездарь и остальное семейство промыли мозг, вот он и поддался на их уговоры. Так и будет всю жизнь за этот середняк катать, пока Барса с Ямалем и остальными будет брать чашки.
Чашки с чаем зелёным только если))
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Красавчик, кто бы что ни говорил.
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Нужно уважать решение Нико - Атлетик правильно воспитал своего вингера - а Барса сэкономила 58 млн:))
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Поезд ушел парень

Рафинья заслужил свое место в старте кровью и потом
А из за хайпа на евро отдать ему левый фланг и усадить Рафу,нет спасибо
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Ответ Denis Bogomolov
Безтрофейником,и проигрывать всякой чуши,парень без амбиций
У каждого есть свой «вкус»
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Ответ Barcelonafun
Понятно, больших амбиций у парня нет, как и у его брата. Семейная черта.
Его брата просто никуда не звали. Обычный бей-беги из Африки, у всех клубов таких полная сетка своих, нежели еще и покупать.
Нико классом повыше будет.
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Если бы у лапорты были бабки, думаю быстро бы перешел в барсу.
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Ответ Ильяс Атакуэшин
Комментарий удален модератором
Странно, что у клуба со всеми его проблемами ещё есть глоры. Ты вообще понимаешь смысл этого слова? Хотя, судя по коверканью названия клуба, др понимания ещё лет 10 тебе учиться в средней общеобразовательной...
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Ответ brodovan
Дурачок он малолетний просто. Ему братец бездарь и остальное семейство промыли мозг, вот он и поддался на их уговоры. Так и будет всю жизнь за этот середняк катать, пока Барса с Ямалем и остальными будет брать чашки.
Комментарий удален модератором
Ответ Nathan De Stavr
С таким Рафиньей Нико уже не нужен. Лапорта все таки оказался прав подписав Ольмо вместо Нико
Ольмо подписан вместо Гюндогана, что крайне неразумно. Ни тот ни другой не нужны были Барсе. Лучше бы никого не покупали и не увеличивали долги. Политика клуба крайне попсовая.
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Ответ madaev
Комментарий удален пользователем
Тут тяжело с сарказмами, как я понимаю.
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Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
И этот вывод сделан за 2 недели? Шик.
Комментарий удален пользователем
Нико вчера был худшим в составе Атлетика, надеюсь он еще покажет себя, чем больше хороших игроков в разных командах лл тем лучше для лиги
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НИКО, ЭТО ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ. УДАЧИ!
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чем больше таких пафосных речей,тем больше спроса и ненависти от фанатов в будущем,когда он все таки перейдет в Барсу или куда-то еще
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ТО закрыто, можно и так говорить.
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