«Локо» купит защитника Мексики Монтеса у «Альмерии» за 7+1 млн евро, зарплата – около 2 млн в год (Теймураз Лепсая)

«Локомотив» усилится центральным защитником сборной Мексики.

Московский клуб купит у «Альмерии», сообщает агент Теймураз Лепсая.

Сумма сделки составит 7 миллионов евро. Еще 1 миллион железнодорожники могут выплатить в качестве бонусов. Зарплата игрока составит около 2 миллионов евро в год.

В прошлом сезоне Ла Лиги Монтес провел 21 матч. Его статистика – здесь.