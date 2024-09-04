«Локо» купит защитника Мексики Монтеса у «Альмерии» за 7+1 млн евро, зарплата – около 2 млн в год (Теймураз Лепсая)

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Сборная Мексики по футболу Альмерия Д2 Испания агенты Сесар Монтес Теймураз Лепсая деньги Футбол

«Локомотив» усилится центральным защитником сборной Мексики.

Московский клуб купит Сесара Монтеса у «Альмерии», сообщает агент Теймураз Лепсая. 

Сумма сделки составит 7 миллионов евро. Еще 1 миллион железнодорожники могут выплатить в качестве бонусов. Зарплата игрока составит около 2 миллионов евро в год. 

В прошлом сезоне Ла Лиги Монтес провел 21 матч. Его статистика – здесь

23 комментария
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Вряд ли так раскошелятся. 7 млн слишком…
Буду рад ошибиться
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Отдавать даром молодого Митая к которому был спрос, а взамен брать 27 непонятного типа за 7 лямов. Дороже чем Глушенкова отдавали. В чём смысл?
+13
-4
+9
Ответ Serega Ac-Milan
Вряд ли так раскошелятся. 7 млн слишком… Буду рад ошибиться
И з.п. 2 миллиона. В Локо по новым контрактам никому не дает больше 1 млн.
+5
0
+5
Ответ З А
Отдавать даром молодого Митая к которому был спрос, а взамен брать 27 непонятного типа за 7 лямов. Дороже чем Глушенкова отдавали. В чём смысл?
Отмыть бабки например
+8
-3
+5
Ответ З А
Отдавать даром молодого Митая к которому был спрос, а взамен брать 27 непонятного типа за 7 лямов. Дороже чем Глушенкова отдавали. В чём смысл?
Митай не хотел играть в Локо. Смысл?
+6
-2
+4
Ответ З А
Отдавать даром молодого Митая к которому был спрос, а взамен брать 27 непонятного типа за 7 лямов. Дороже чем Глушенкова отдавали. В чём смысл?
Так Митай ЛЗ, в опорной зоне только в Локо стал играть. Монтес чистый ЦЗ
+4
0
+4
В Локомотиве нет сейчас таких зарплат. Скорее всего новость отбилась от стат при перелёте)
+4
-1
+3
Ответ З А
Отдавать даром молодого Митая к которому был спрос, а взамен брать 27 непонятного типа за 7 лямов. Дороже чем Глушенкова отдавали. В чём смысл?
Цз нету у нас
+3
0
+3
Ему уж 27?! Обалдеть. Он у меня в фм17 перспективный.. Был..
+1
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+1
Супер паровозы, в кое-то веки нормальный трансфер, как раз наверное самая слабая позиция именно цз
+2
-1
+1
Ответ Caniball
И з.п. 2 миллиона. В Локо по новым контрактам никому не дает больше 1 млн.
Именно
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Было бы здорово.
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Это же тот самый которого Динамо пыталось взять несколько лет подряд. Интересно посмотреть.
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Не стыкуется эта информация с сегодняшним интервью Нагорного, где говорил о скромных тратах
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цифры неадекватные для нынешнего Локомотива с его трансферной селекцией и потолком зарплат
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Я не понимаю зачем покупать неизвестных иностранцев ? Есть же Морозов , есть погостнов , дайте ему шанс , развивайте молодежь
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Ответ dimkaa1
В Локомотиве нет сейчас таких зарплат. Скорее всего новость отбилась от стат при перелёте)
каких стат?
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Ответ andypandafclm853
каких стат?
От стаи, брат.
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Ответ Влад Безруков
27 лет, 3 млн на ТМ, покупают за 7+1 и на 2 млн зарплаты Локомотив же, вроде, обеднел и немного сменил курс, а тут снова заваливают деньгами. Какое-то странное вложение Карп обновил информацию 6 млн и 1.4 зарплаты Ну уже больше похоже на правду
Или просто Тимурик наврал по условиям
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Ответ icer23
Ему уж 27?! Обалдеть. Он у меня в фм17 перспективный.. Был..
Ахаха, тоже этого чела в фме видел, правда в 23.
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