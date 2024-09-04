«Локо» купит защитника Мексики Монтеса у «Альмерии» за 7+1 млн евро, зарплата – около 2 млн в год (Теймураз Лепсая)
«Локомотив» усилится центральным защитником сборной Мексики.
Московский клуб купит Сесара Монтеса у «Альмерии», сообщает агент Теймураз Лепсая.
Сумма сделки составит 7 миллионов евро. Еще 1 миллион железнодорожники могут выплатить в качестве бонусов. Зарплата игрока составит около 2 миллионов евро в год.
В прошлом сезоне Ла Лиги Монтес провел 21 матч. Его статистика – здесь.
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