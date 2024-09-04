ВЭБ платит ЦСКА 600-700 млн рублей в год за нейминг стадиона («Чемпионат»)
Стало известно, сколько денег ЦСКА получает от ВЭБ.
По информации «Чемпионата», госкорпорация платит московскому клубу 600-700 миллионов рублей за права на название стадиона.
«Дополнительных инвестиций со стороны ВЭБ нет. Как и нет крупных вливаний от остальных спонсоров», – добавил источник, знакомый с ситуацией.
Готов помочь копейкой на ещё одного белоруса
Квартира «ВЭБ» №32! Или «Лукойл» квартира №17. Или «Газпром» комната в общежитии № 86.
Не надо 600 млн, достаточно всего 6! Сплошная выгода для всех!
этот трансфер - ну точно какая-то коррупционная сделка, совершенно не связанная с футболом. кто-то кому-то за что-то заплатил, передав деньги под видом футбольного трансфера
Трансфер окупили
Россия удивительная страна конечно)
госы позорные из вэба
ВЭБ спас ЦСКА от банкротства