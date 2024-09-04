ВЭБ платит ЦСКА 600-700 млн рублей в год за нейминг стадиона («Чемпионат»)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия бизнес ВЭБ Арена стадионы ВЭБ Чемпионат.com деньги Футбол

Стало известно, сколько денег ЦСКА получает от ВЭБ.

По информации «Чемпионата», госкорпорация платит московскому клубу 600-700 миллионов рублей за права на название стадиона. 

«Дополнительных инвестиций со стороны ВЭБ нет. Как и нет крупных вливаний от остальных спонсоров», – добавил источник, знакомый с ситуацией. 

21 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как задонатить клубу?
Готов помочь копейкой на ещё одного белоруса
+17
-2
+15
А можно квартиру так назвать, например?
Квартира «ВЭБ» №32! Или «Лукойл» квартира №17. Или «Газпром» комната в общежитии № 86.
Не надо 600 млн, достаточно всего 6! Сплошная выгода для всех!
+16
-1
+15
Команда госкорпорации визжали они....
+5
-2
+3
Ответ La Crosse Bobcats
интересно, какой смысл в нейминге для этой госкорпорации? особенно для такой как этот ВЭБ? они же вроде как занимаются финансированием разных федеральных программ в регионах РФ? Россия удивительная страна конечно)
Понты. Точно такие же как спонсорство Газпромом лч в прошлом.
+3
-1
+2
Из которых 600-700 млн ЦСКА отдает обратно за долги за постройку стадиона? Чей вообще сейчас стадион Арена ЦСКА и кому принадлежит?
+1
0
+1
Ответ Влад Безруков
Как задонатить клубу? Готов помочь копейкой на ещё одного белоруса
и смех, и грех. единственный игрок, за которого ЗАПЛАТИЛИ(причем в 4 раза больше трансферной стоимости) проведет в официальных матчах 0 минут за сезон.
этот трансфер - ну точно какая-то коррупционная сделка, совершенно не связанная с футболом. кто-то кому-то за что-то заплатил, передав деньги под видом футбольного трансфера
+1
0
+1
Ответ AltHurrep
и смех, и грех. единственный игрок, за которого ЗАПЛАТИЛИ(причем в 4 раза больше трансферной стоимости) проведет в официальных матчах 0 минут за сезон. этот трансфер - ну точно какая-то коррупционная сделка, совершенно не связанная с футболом. кто-то кому-то за что-то заплатил, передав деньги под видом футбольного трансфера
Ну 2 минуты он уже провёл 😂
Трансфер окупили
+1
0
+1
Ну а что вы хотели , вэбу нужно зарабатывать имя и пиар за такие копейки не помешает
+3
-3
0
интересно, какой смысл в нейминге для этой госкорпорации? особенно для такой как этот ВЭБ? они же вроде как занимаются финансированием разных федеральных программ в регионах РФ?
Россия удивительная страна конечно)
+1
-1
0
А ты все прибедняешься 😜👍⚽️
0
0
0
Как бы сменить ВЭБ на какой-нибудь Газпром или хотя бы Шелл?
0
0
0
6 млн евро в год?
госы позорные из вэба
+1
-1
0
600-700 это зависит какой год? В високосный год дороже?
0
0
0
Ответ Влад Безруков
Небесная лига ближе, чем ФНЛ
Меня минусят, но это же реальный факт
ВЭБ спас ЦСКА от банкротства
+3
-3
0
Ответ AltHurrep
и смех, и грех. единственный игрок, за которого ЗАПЛАТИЛИ(причем в 4 раза больше трансферной стоимости) проведет в официальных матчах 0 минут за сезон. этот трансфер - ну точно какая-то коррупционная сделка, совершенно не связанная с футболом. кто-то кому-то за что-то заплатил, передав деньги под видом футбольного трансфера
То же самое сделал Боули (иначе не ему бы продали Челси), но люди думают что он тупой. Схема стара как мир.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий