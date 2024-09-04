ВЭБ платит ЦСКА 600-700 млн рублей в год за нейминг стадиона («Чемпионат»)

Стало известно, сколько денег ЦСКА получает от ВЭБ.

По информации «Чемпионата», госкорпорация платит московскому клубу 600-700 миллионов рублей за права на название стадиона.

«Дополнительных инвестиций со стороны нет. Как и нет крупных вливаний от остальных спонсоров», – добавил источник, знакомый с ситуацией.