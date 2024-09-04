Сборная Аргентины попросила фанатов не скандировать оскорбительные кричалки на матче с «Чили», чтобы избежать сокращения зрителей на домашних играх

Теги высшая лига Аргентина Сборная Аргентины по футболу Сборная Чили по футболу ФИФА болельщики ЧМ-2026 дискриминация Футбол

Сборная Аргентины призвала фанатов воздержаться от непристойных кричалок.

Действующие чемпионы мира выпустили обращение к болельщикам с просьбой не скандировать оскорбительные или дискриминационные кричалки во время отборочного матча к ЧМ-2026 против Чили, который состоится 6 сентября, чтобы избежать возможных санкций со стороны ФИФА.

«Если будут слышны оскорбительные или дискриминационные скандирования, ФИФА применит санкцию в виде сокращения вместимости стадиона на следующий домашний матч Аргентины.

Поддерживайте без дискриминации, оскорбления не помогают. Это вредит», – говорится в заявлении команды.

Напомним, во время празднования победы в Кубке Америки, проходившего этим летом, игроки сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Видео опубликовал Энцо Фернандес.

3 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А какой город представляет команда "Чили"?
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий