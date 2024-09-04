Сборная Аргентины попросила фанатов не скандировать оскорбительные кричалки на матче с «Чили», чтобы избежать сокращения зрителей на домашних играх

Сборная Аргентины призвала фанатов воздержаться от непристойных кричалок.

Действующие чемпионы мира выпустили обращение к болельщикам с просьбой не скандировать оскорбительные или дискриминационные кричалки во время отборочного матча к против , который состоится 6 сентября, чтобы избежать возможных санкций со стороны .

«Если будут слышны оскорбительные или дискриминационные скандирования, ФИФА применит санкцию в виде сокращения вместимости стадиона на следующий домашний матч Аргентины.

Поддерживайте без дискриминации, оскорбления не помогают. Это вредит», – говорится в заявлении команды.

Напомним, во время празднования победы в Кубке Америки, проходившего этим летом, игроки сборной спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Видео опубликовал Энцо Фернандес.