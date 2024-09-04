Экс-вингер «МЮ» Бебе перешел в «Расинг Ферроль» из Сегунды

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Ла Лига трансферы Райо Вальекано Д2 Испания Бебе Расинг Ферроль Футбол

Бебе перешел в «Расинг Ферроль».

Клуб из Сегунды официально подписал вингера сборной Кабо-Верде. Футболист присоединится к клубу после расторжения контракта с «Райо Вальекано», игроком которого он был на протяжении последних восьми сезонов.

Бебе ранее выступал за «Манчестер Юнайтед», а в Испанию приехал в сезоне-2014/15 на правах аренды из «Бенфики» в «Кордобу». Он также выступал за «Эйбар» и «Сарагосу».

В испанском футболе провел 231 матч, 162 из них – в высшей лиге.

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