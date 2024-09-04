Экс-вингер «МЮ» Бебе перешел в «Расинг Ферроль» из Сегунды
Бебе перешел в «Расинг Ферроль».
Клуб из Сегунды официально подписал вингера сборной Кабо-Верде. Футболист присоединится к клубу после расторжения контракта с «Райо Вальекано», игроком которого он был на протяжении последних восьми сезонов.
Бебе ранее выступал за «Манчестер Юнайтед», а в Испанию приехал в сезоне-2014/15 на правах аренды из «Бенфики» в «Кордобу». Он также выступал за «Эйбар» и «Сарагосу».
В испанском футболе провел 231 матч, 162 из них – в высшей лиге.