Экс-вингер «МЮ» Бебе перешел в «Расинг Ферроль» из Сегунды

Бебе перешел в «Расинг Ферроль».

Клуб из Сегунды официально подписал вингера сборной Кабо-Верде. Футболист присоединится к клубу после расторжения контракта с «Райо Вальекано», игроком которого он был на протяжении последних восьми сезонов.

Бебе ранее выступал за «Манчестер Юнайтед», а в Испанию приехал в сезоне-2014/15 на правах аренды из «Бенфики» в «Кордобу». Он также выступал за «Эйбар» и «Сарагосу».

В испанском футболе провел 231 матч, 162 из них – в высшей лиге.