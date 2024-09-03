«Рубин» заплатит 2 млн евро за форварда «Фрозиноне» Чуни. У него 1 гол в прошлом сезоне Серии А («СЭ»)
Стало известно, сколько «Рубин» заплатит за Марвина Чуни.
По информации «Спорт-Экспресса», трансфер нападающего «Фрозиноне» обойдется казанскому клубу в 2 миллиона евро. Часть этой суммы получит «Бавария» – она воспитала игрока.
Сам футболист, сменивший агента, выразил стойкое желание покинуть клуб Серии Б.
В прошлом сезоне Чуни провел за «Фрозиноне» 22 матча в Серии А и забил 1 гол. Подробная статистика 23-летнего албанца доступна здесь.
Хвича что в Италии имеет стату лучше чем в рпл , Бийол был глухой баночник в ЦСКА а сейчас его Интер хочет , ну мне лень тебе примеры ещё придумывать