«Рубин» заплатит 2 млн евро за форварда «Фрозиноне» Чуни. У него 1 гол в прошлом сезоне Серии А («СЭ»)

Стало известно, сколько «Рубин» заплатит за Марвина Чуни.

По информации « », трансфер нападающего « » обойдется казанскому клубу в 2 миллиона евро. Часть этой суммы получит « » – она воспитала игрока.

Сам футболист, сменивший агента, выразил стойкое желание покинуть клуб .

В прошлом сезоне Чуни провел за « » 22 матча в Серии А и забил 1 гол. Подробная статистика 23-летнего албанца доступна здесь.