«Рубин» заплатит 2 млн евро за форварда «Фрозиноне» Чуни. У него 1 гол в прошлом сезоне Серии А («СЭ»)

Теги Бавария Рубин премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы Д2 Италия Фрозиноне Спорт-Экспресс Марвин Чуни Футбол

Стало известно, сколько «Рубин» заплатит за Марвина Чуни.

По информации «Спорт-Экспресса», трансфер нападающего «Фрозиноне» обойдется казанскому клубу в 2 миллиона евро. Часть этой суммы получит «Бавария» – она воспитала игрока.

Сам футболист, сменивший агента, выразил стойкое желание покинуть клуб Серии Б

В прошлом сезоне Чуни провел за «Фрозиноне» 22 матча в Серии А и забил 1 гол. Подробная статистика 23-летнего албанца доступна здесь.

35 комментариев
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Один гол у этом,один в прошлом.Итого с вас 2 млн €
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Косовары, албанцы, сербы, черногорец. Рубин решил сборную Югославии создать? )
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Бред какой-то. Ещё и платить за него. Чё за мода на Хумуличей
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Ответ Spartakus1984
Ну взять к примеру, всем известного забивного Луиса Адриано,до перехода в Спаратак,он за Милан в Серии А, за год забил 4 гола,и был признан одним их худших игроков лиги.Так,что 1 гол это еще не показатель,в РПЛ может 10-ку забить.
У Луиса Адриано был такой нехилый бэкграунд в Шахтере если что. И в ЛЧ клал и в УПЛ
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Забивной форвард)
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Ответ Spartakus1984
Я оцениваю по уровню лиги.Что если забил 1 гол,не значит что будет плох для РПЛ.Зачем заранее человека гнобить?он из Топ лиги переходит как бы.Давай посомтрим на него.Да и это Рубин,кого он может позвать к себе,Месси?
Ладно уговорил. Давай посмотрим
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Ответ Spartakus1984
Ну я поэтому и написал,что был крут а для Серии А не очень.Уровень лиг сопоставь.В ЛЧ хорошо играл но и Милан не слабее Шахтера был так то.
Какой то ноунейм переходит, а ты его сравниваешь с Луисом Адриано?
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Марвин Чуни ! Бежит быстрее Уэйна Руни!
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Такое ощущение, что в Рубине, Краснодаре, Спартаке один менеджер на троих и с идей фикс очистить европейские чемпионаты от мусора.
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Лисаковича за похожие бабки купили, отдали в Балтику, вернули и маринуют на лавке, исправно отстёгивая нехилую зарплату...А теперь вот Чуни какой-то...
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Ответ Spartakus1984
Я оцениваю по уровню лиги.Что если забил 1 гол,не значит что будет плох для РПЛ.Зачем заранее человека гнобить?он из Топ лиги переходит как бы.Давай посомтрим на него.Да и это Рубин,кого он может позвать к себе,Месси?
В Серии А забивал даже конский Гайч )
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Ответ Nuri Shaw
Так это еще и серия Б епрст)))) уровень лиги растет конечно, отрицательно
Ладно,ты видимо пессимист а я оптимист)).Но для Рубина это не плохой трансфер,мне так кажется.
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Ответ Spartakus1984
Уточню,сейчас он приходит из серии Б,но все равно,ему всего лишь 23 года, а когда играл в серии А,видимо было всего лишь 22 года а Адриано 30+(опыт) ,)) (подмигнул).В общем интересный трансфер на мой взгляд,а там будет видно.
Так это еще и серия Б епрст)))) уровень лиги растет конечно, отрицательно
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Ответ Юрий Кечко
Ты понимаешь что это в прямую так не работает ? Человек может колотить в серии а приехать в рпл и обосраться, это значит рпл лучше ? Хвича что в Италии имеет стату лучше чем в рпл , Бийол был глухой баночник в ЦСКА а сейчас его Интер хочет , ну мне лень тебе примеры ещё придумывать
Конечно понимаю...., не работает,как и не работает,то,что если человек в Серии А забил 1 гол,то он не потянет РПЛ.))
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Ответ Spartakus1984
Я оцениваю по уровню лиги.Что если забил 1 гол,не значит что будет плох для РПЛ.Зачем заранее человека гнобить?он из Топ лиги переходит как бы.Давай посомтрим на него.Да и это Рубин,кого он может позвать к себе,Месси?
Ты понимаешь что это в прямую так не работает ? Человек может колотить в серии а приехать в рпл и обосраться, это значит рпл лучше ?

Хвича что в Италии имеет стату лучше чем в рпл , Бийол был глухой баночник в ЦСКА а сейчас его Интер хочет , ну мне лень тебе примеры ещё придумывать
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Ответ Nuri Shaw
Ладно уговорил. Давай посмотрим
Уточню,сейчас он приходит из серии Б,но все равно,ему всего лишь 23 года, а когда играл в серии А,видимо было всего лишь 22 года а Адриано 30+(опыт) ,)) (подмигнул).В общем интересный трансфер на мой взгляд,а там будет видно.
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Ответ Nuri Shaw
Ладно уговорил. Давай посмотрим
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Ответ Nuri Shaw
Какой то ноунейм переходит, а ты его сравниваешь с Луисом Адриано?
Я оцениваю по уровню лиги.Что если забил 1 гол,не значит что будет плох для РПЛ.Зачем заранее человека гнобить?он из Топ лиги переходит как бы.Давай посомтрим на него.Да и это Рубин,кого он может позвать к себе,Месси?
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0
Ответ Nuri Shaw
У Луиса Адриано был такой нехилый бэкграунд в Шахтере если что. И в ЛЧ клал и в УПЛ
Ну я поэтому и написал,что был крут а для Серии А не очень.Уровень лиг сопоставь.В ЛЧ хорошо играл но и Милан не слабее Шахтера был так то.
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Ответ Spartakus1984
Вам подходит Gondou
Так резиновые изделия тоже по вашей части. Глушаков подтвердит!
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Ответ Gayz
Забивной форвард)
Ну взять к примеру, всем известного забивного Луиса Адриано,до перехода в Спаратак,он за Милан в Серии А, за год забил 4 гола,и был признан одним их худших игроков лиги.Так,что 1 гол это еще не показатель,в РПЛ может 10-ку забить.
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Ответ redwhiteteam
Может Даку позвал. Из одной сборной , если не ошибаюсь
Похоже так
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Ответ Бестрофеник 2024
Один гол у этом,один в прошлом.Итого с вас 2 млн €
Может Даку позвал. Из одной сборной , если не ошибаюсь
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Ответ Дядя ТУРА
Бред какой-то. Ещё и платить за него. Чё за мода на Хумуличей
Кушать же надо людям. )
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Вот таких трансферов я вообще не понимаю. Игрок малоизвестный, результативностью не блещет. Зачем он нужен клубу? Один гол в чемпионате и вчерашний игрок резерва может забить. Тем более при Рахимове задачи забивать голы - это уже второстепенно. Сперва нужно выкосить половину состава соперника.
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Чуни, мы в Казани
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что их на албанцев потянуло?
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Чуни-Муни-Свами (с)
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Комментарий удален модератором
Для подмены Даку сойдёт
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