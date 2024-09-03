Батт о Рэшфорде: «Болельщики всегда винят его, но дело не только в нем. В «МЮ» сейчас ничего не складывается. Возможно, стоит найти клуб, где он сможет вздохнуть»

Никки Батт предположил, что Маркусу Рэшфорду будет лучше сменить клуб.

«МЮ» дома уступил «Ливерпулю» (0:3) в 3-м туре . Экс-хавбек «МЮ» оценил игру Рэшфорда.

«Грустно на это смотреть, потому что я знаю с тех пор, когда ему было, наверное, восемь или девять лет, и он играл за « », пробиваясь через молодежную систему. Он всегда был тем, на кого возлагали надежды.

Я действительно верю, что у него все еще есть талант, чтобы стать одним из лучших игроков в мире. Просто в последние несколько лет у него не получается в «Манчестер Юнайтед». Ты постоянно говоришь себе, что он вот-вот это сделает, но, кажется, пришло время для перемен.

Никто на самом деле не знает, каково его ментальное состояние, но у этого парня огромный талант, он действительно классный футболист. Но в «Манчестер Юнайтед» сейчас ничего не складывается. Люди всегда обращают внимание на язык тела, говорят, что ему все равно, но могу вас заверить, что ему не все равно, он настоящий парень, но у него просто не получается.

Возможно, пришло время найти клуб, где он сможет немного вздохнуть, где на него не будут постоянно устремлены все взгляды. Болельщики всегда винят его, все болельщики смотрят на него, но дело не только в нем, вся команда, весь состав должны поднять свой уровень игры», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии.