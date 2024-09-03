«Любая команда с полузащитником вроде Гравенберха уничтожит «МЮ». Каземиро и Майну не выглядят атлетично, «Ливерпуль» их полностью превзошел». Рео-Кокер о матче АПЛ
Найджел Рео-Кокер подверг критике действия «Манчестер Юнайтед».
Манкунианцы проиграли «Ливерпулю» (0:3) в матче третьего тура АПЛ.
«Это типичный Эрик тен Хаг. Решения, которые он принимает, вызывают вопросы.
Маттейс де Лигт начал матч в стартовом составе, но потом происходит замена центрального защитника на центрального защитника.
Каземиро и Кобби Майну не выглядят достаточно атлетично в полузащите. Полузащита «Ливерпуля» их полностью превзошла.
Любой соперник с полузащитником вроде Гравенберха, который способен двигаться с мячом, уничтожит полузащиту «Манчестер Юнайтед», – сказал бывший футболист «Астон Виллы» Найджел Рео-Кокер.
Это не секрет,не ясно только почему Тен Хаг его заставляет играть в стиле Пирло/Крооса.
Плюс общее командное движение на уровне аутсайдера,который не знает что делать когда твоя команда с мячом
Поставь того же Родри в МЮ и он будет офигевать.
В Сити командное движение и открывание под пас.
А в МЮ тренер мечтает только о том как собрать весь свой Аякс 19 года и пусть там сами разбираются
Во-вторых, про полузащиту и конкретно Каземиро высказались уже абсолютно все. Тут ничего нового.
В-третьих, почему «эксперты» англичане все как один молчат о безобразной игре Рэшфорда? Не в одной конкретной игре, а во всех играх, начиная с начала прошлого сезона.
1. Майну следовал указаниям Хага (вопросы к тренеру);
2. Майну себя повёл как просто не очень умный футболист (вина 50/50 между Хагом и Майну).
))
2-Воспитанник
3-любимчик фанатов(Английских)
4-Общественный деятель
5-отстегивает Тен Хагу 50% от своей зп
На выбор
Уверен тот же Гвардиола дал бы ему правильные инструкции как играть и нашёл бы ему правильную роль. Когда Антони с мячом иногда даже видно, что он тупо не понимает что ему делать, от этого желает какую то фигню. Да, он не стоит тех денег, которые за него заплатили, но он уже в составе и задача тренера настроить его игру так, чтобы она приносила пользу команде.