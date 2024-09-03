«Любая команда с полузащитником вроде Гравенберха уничтожит «МЮ». Каземиро и Майну не выглядят атлетично, «Ливерпуль» их полностью превзошел». Рео-Кокер о матче АПЛ

Найджел Рео-Кокер подверг критике действия «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы проиграли «Ливерпулю» (0:3) в матче третьего тура АПЛ.

«Это типичный Эрик тен Хаг. Решения, которые он принимает, вызывают вопросы.

начал матч в стартовом составе, но потом происходит замена центрального защитника на центрального защитника.

и не выглядят достаточно атлетично в полузащите. Полузащита «Ливерпуля» их полностью превзошла.

Любой соперник с полузащитником вроде Гравенберха, который способен двигаться с мячом, уничтожит полузащиту «Манчестер Юнайтед», – сказал бывший футболист «Астон Виллы» .