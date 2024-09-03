«Любая команда с полузащитником вроде Гравенберха уничтожит «МЮ». Каземиро и Майну не выглядят атлетично, «Ливерпуль» их полностью превзошел». Рео-Кокер о матче АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Найджел Рео-Кокер премьер-лига Англия Каземиро Маттейс де Лигт Райан Гравенберх Кобби Майну Футбол

Найджел Рео-Кокер подверг критике действия «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы проиграли «Ливерпулю» (0:3) в матче третьего тура АПЛ.

«Это типичный Эрик тен Хаг. Решения, которые он принимает, вызывают вопросы.

Маттейс де Лигт начал матч в стартовом составе, но потом происходит замена центрального защитника на центрального защитника.

Каземиро и Кобби Майну не выглядят достаточно атлетично в полузащите. Полузащита «Ливерпуля» их полностью превзошла.

Любой соперник с полузащитником вроде Гравенберха, который способен двигаться с мячом, уничтожит полузащиту «Манчестер Юнайтед», – сказал бывший футболист «Астон Виллы» Найджел Рео-Кокер.

22 комментария
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Рео-Кокер... Разблокировали воспоминания. Вообще забыл уже, что был такой игрок. Вестхэм и Астон вилла вроде. Часто в нулевые в апл мелькала его фамилия. Эх ностальжи
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Рео-Кокер легенда, база про центр полузащиты.
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Меня больше волнует точность паса у Кази что то около 70 у полузащитника особенно у опорника он должен быть 90+
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Ответ Ahma Nacho
Меня больше волнует точность паса у Кази что то около 70 у полузащитника особенно у опорника он должен быть 90+
Так нельзя отдать точный пас на закрытых партнёров будь ты хоть Пирло хоть Кроос. Игроки должны открываться под партнёра. Возьмём первый гол, Каземиро отдал пас на Майну, а тот куда побежал? Во время прессинга соперника надо максимально открываться под партнёра с мячом, а не закрываться. В момент первого гола ни одного открытого игрока впереди у МЮ не было и тот же Майну если бы смотрел на мяч, то мог остановиться и получил бы точный пас, но он болт забил на игру и побежал вперёд. Нахрена?
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Ответ Mekanych Red Devil
Во-первых, замена ЦЗ на ЦЗ была и в предыдущих матчах. До этого Магуайра меняли, так как после травмы берегли.. теперь наоборот, так как Де Лигт пока форму не набрал. Во-вторых, про полузащиту и конкретно Каземиро высказались уже абсолютно все. Тут ничего нового. В-третьих, почему «эксперты» англичане все как один молчат о безобразной игре Рэшфорда? Не в одной конкретной игре, а во всех играх, начиная с начала прошлого сезона.
Депутатская неприкосновенность
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Ответ Ahma Nacho
Меня больше волнует точность паса у Кази что то около 70 у полузащитника особенно у опорника он должен быть 90+
Ну то что Каземиро не силен в этом
Это не секрет,не ясно только почему Тен Хаг его заставляет играть в стиле Пирло/Крооса.
Плюс общее командное движение на уровне аутсайдера,который не знает что делать когда твоя команда с мячом
Поставь того же Родри в МЮ и он будет офигевать.
В Сити командное движение и открывание под пас.
А в МЮ тренер мечтает только о том как собрать весь свой Аякс 19 года и пусть там сами разбираются
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Во-первых, замена ЦЗ на ЦЗ была и в предыдущих матчах. До этого Магуайра меняли, так как после травмы берегли.. теперь наоборот, так как Де Лигт пока форму не набрал.
Во-вторых, про полузащиту и конкретно Каземиро высказались уже абсолютно все. Тут ничего нового.
В-третьих, почему «эксперты» англичане все как один молчат о безобразной игре Рэшфорда? Не в одной конкретной игре, а во всех играх, начиная с начала прошлого сезона.
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Оу, Найджел. Легенда ВХЮ и Астон Виллы
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Ответ ното Noto
Так нельзя отдать точный пас на закрытых партнёров будь ты хоть Пирло хоть Кроос. Игроки должны открываться под партнёра. Возьмём первый гол, Каземиро отдал пас на Майну, а тот куда побежал? Во время прессинга соперника надо максимально открываться под партнёра с мячом, а не закрываться. В момент первого гола ни одного открытого игрока впереди у МЮ не было и тот же Майну если бы смотрел на мяч, то мог остановиться и получил бы точный пас, но он болт забил на игру и побежал вперёд. Нахрена?
Отвечая на вопрос "нахрена":
1. Майну следовал указаниям Хага (вопросы к тренеру);
2. Майну себя повёл как просто не очень умный футболист (вина 50/50 между Хагом и Майну).
))
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А знаете, где играл Гравенберх? В Аяксе мать его Тен Хага, какого чёрта он Антони оттуда выдернул?
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Гравенберх хорош, Слот ему доверяет, но погодите пока что, всего 3 матча прошло
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Найджел Рео - Кокер Спаниель, помним такого)
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Каземиро как лишился протекции Переса и его ручных судей показал свой уровень! Схватив больше красных за 2 сезона чем за все время в реале
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Мб попробовать Лисандро Мартинеса в опорке? Вроде подвижный и с мячом работать умеет
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Ответ glavredaktor
Отвечая на вопрос "нахрена": 1. Майну следовал указаниям Хага (вопросы к тренеру); 2. Майну себя повёл как просто не очень умный футболист (вина 50/50 между Хагом и Майну). ))
Согласен. Ну посмотрим что будет с Угарте. Угарте подчищает лучше нынешнего Каземиро, но теперь Майну должен стать разыгрывающим, а пока я в это не особо верю слишком много ошибок.
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Ответ Mekanych Red Devil
Во-первых, замена ЦЗ на ЦЗ была и в предыдущих матчах. До этого Магуайра меняли, так как после травмы берегли.. теперь наоборот, так как Де Лигт пока форму не набрал. Во-вторых, про полузащиту и конкретно Каземиро высказались уже абсолютно все. Тут ничего нового. В-третьих, почему «эксперты» англичане все как один молчат о безобразной игре Рэшфорда? Не в одной конкретной игре, а во всех играх, начиная с начала прошлого сезона.
1-Черный
2-Воспитанник
3-любимчик фанатов(Английских)
4-Общественный деятель
5-отстегивает Тен Хагу 50% от своей зп
На выбор
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Ответ Mekanych Red Devil
Во-первых, замена ЦЗ на ЦЗ была и в предыдущих матчах. До этого Магуайра меняли, так как после травмы берегли.. теперь наоборот, так как Де Лигт пока форму не набрал. Во-вторых, про полузащиту и конкретно Каземиро высказались уже абсолютно все. Тут ничего нового. В-третьих, почему «эксперты» англичане все как один молчат о безобразной игре Рэшфорда? Не в одной конкретной игре, а во всех играх, начиная с начала прошлого сезона.
Комментарий удален модератором
Ответ No Name
Комментарий удален модератором
А так будет. Стоит кому-то провести одну невзрачную игру на месте рэшфорда, эти английские «эксперты» тут же ушат помоев выльют на него. А тут депутат больше года вредит команде и ничего. Это же свой маркус, школьников кормил, его нельзя ругать…
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Ответ Mekanych Red Devil
А так будет. Стоит кому-то провести одну невзрачную игру на месте рэшфорда, эти английские «эксперты» тут же ушат помоев выльют на него. А тут депутат больше года вредит команде и ничего. Это же свой маркус, школьников кормил, его нельзя ругать…
😆😁🤝
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Ответ Tun
А знаете, где играл Гравенберх? В Аяксе мать его Тен Хага, какого чёрта он Антони оттуда выдернул?
Бытует мнение, что проблема в игре Антони не в самом Антони, а в Хаге.
Уверен тот же Гвардиола дал бы ему правильные инструкции как играть и нашёл бы ему правильную роль. Когда Антони с мячом иногда даже видно, что он тупо не понимает что ему делать, от этого желает какую то фигню. Да, он не стоит тех денег, которые за него заплатили, но он уже в составе и задача тренера настроить его игру так, чтобы она приносила пользу команде.
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Ответ glavredaktor
Бытует мнение, что проблема в игре Антони не в самом Антони, а в Хаге. Уверен тот же Гвардиола дал бы ему правильные инструкции как играть и нашёл бы ему правильную роль. Когда Антони с мячом иногда даже видно, что он тупо не понимает что ему делать, от этого желает какую то фигню. Да, он не стоит тех денег, которые за него заплатили, но он уже в составе и задача тренера настроить его игру так, чтобы она приносила пользу команде.
Уверен, Гвардиола вынул бы его из команды, как он обычно делает с неподходящими ему игроками
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