Чилийскому вратарю Кампосу ампутировали часть стопы, чтобы извлечь его из машины после аварии. Врачи пытаются вернуть долгосрочную дееспособность конечности

Теги Сборная Чили по футболу высшая лига Чили происшествия Кристобаль Кампос Здоровье Футбол

Чилийский вратарь Кристобаль Кампос потерял часть ноги в результате аварии.

Вратарь «Сан-Антонио Унидо» попал в автомобильную аварию, в результате которой он перенес частичную ампутацию правой ноги на уровне голеностопа. Он был доставлен в больницу, где врачи пытались вернуть дееспособность конечности.

Гильермо Ли, президент «Сан-Антонио Унидо», рассказал о текущем состоянии Кампоса.

«В данный момент он очнулся, рядом с ним его мать. Врач говорит, что есть надежда на успешную операцию.

Первая информация, которую я получил, что Кристобалю ампутировали ногу, чтобы вытащить его из машины. Это было ужасно, именно с этой информацией я приехал в больницу», – сказал Ли.

Врач Хорхе Ибаньес сообщил, что Кампос перенес ампутацию правой стопы, но частичную, так как «были некоторые фрагменты, которые удерживали конечность, связывая ее с остальной частью тела».

Ибаньес добавил, что «благодаря мастерству хирургов удалось реконструировать конечность, благодаря чему в данный момент есть жизнеспособность конечности». Врач отметил, что из-за тяжести травмы гарантировать долгосрочную дееспособность конечности нельзя.

Кампосу, выступавшему за сборную Чили, также провели специальную операцию на сосудистой системе ноги. По ее итогам станет ясно, сможет ли стопа функционировать.

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