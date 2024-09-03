Чилийскому вратарю Кампосу ампутировали часть стопы, чтобы извлечь его из машины после аварии. Врачи пытаются вернуть долгосрочную дееспособность конечности

Чилийский вратарь Кристобаль Кампос потерял часть ноги в результате аварии.

Вратарь «Сан-Антонио Унидо» попал в автомобильную аварию, в результате которой он перенес частичную ампутацию правой ноги на уровне голеностопа. Он был доставлен в больницу, где врачи пытались вернуть дееспособность конечности.

Гильермо Ли, президент «Сан-Антонио Унидо», рассказал о текущем состоянии Кампоса.

«В данный момент он очнулся, рядом с ним его мать. Врач говорит, что есть надежда на успешную операцию.

Первая информация, которую я получил, что Кристобалю ампутировали ногу, чтобы вытащить его из машины. Это было ужасно, именно с этой информацией я приехал в больницу», – сказал Ли.

Врач Хорхе Ибаньес сообщил, что Кампос перенес ампутацию правой стопы, но частичную, так как «были некоторые фрагменты, которые удерживали конечность, связывая ее с остальной частью тела».

Ибаньес добавил, что «благодаря мастерству хирургов удалось реконструировать конечность, благодаря чему в данный момент есть жизнеспособность конечности». Врач отметил, что из-за тяжести травмы гарантировать долгосрочную дееспособность конечности нельзя.

Кампосу, выступавшему за сборную Чили, также провели специальную операцию на сосудистой системе ноги. По ее итогам станет ясно, сможет ли стопа функционировать.