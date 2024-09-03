Лапорта о «Барсе»: «Тем, кто пытается нас дестабилизировать, придется постараться. Мы сильнее, чем когда-либо, и лучше в экономическом и спортивном плане»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Жоан Лапорта высказался против критиков «Барселоны».

Команда под руководством тренера Ханси Флика выиграла все четыре матча на старте сезона в Ла Лиге.

«Мы работаем над укреплением нашей академии как основы спортивного проекта.

Это все благодаря сосьос, которые позволяют нам иметь эмоциональную стабильность, иначе было бы невозможно спасти клуб.

Мы выстояли и побеждаем. Мы стали лучше в экономическом, социальном и спортивном плане.

Тем, кто пытается нас дестабилизировать, придется постараться, чтобы мы пошатнулись. Президента и совет директоров критикуют, и мы это принимаем, чтобы улучшить ситуацию.

Но мы отвергаем заявления, направленные на дестабилизацию «Барсы».

Мы сильнее, чем когда-либо, и полны решимости завершить восстановление нашего клуба», – сказал президент каталонской команды Жоан Лапорта.

40 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Популист
+54
-4
+50
В таком отличном экономическом плане чтобы зарегистрировать ольмо надо распродать пол состава
+46
-5
+41
Если Флик с этим цирком во главе с главным клоуном Лапортой,возьмёт трофеи,то это будет великолепная работа. Сезон длинный, а Лапорта такое чувство чемпионат выиграл,а не 4 игры.
+20
-5
+15
Ответ Vlad
Популист
если кулес схавают, то зачем менять подход?
+13
-3
+10
😂😂😂
+9
-3
+6
Ну вообще Барса молодцы они из инфоповода не вылетают никогда. Условно Челси выигрывал ЛЧ и об этом через месяц забывали, Барса выиграла Примеру и чуть ли не до конца следующего чемпионата об этом вспоминала. Челси разгромил Волков пара статей, Барса вынесла Вальядолид статей десятки и будут говорить об этом минимум месяц. И так не только на спорте, но и в европейском спортивном обществе.
+8
-2
+6
Старик опять забыл таблетки выпить, и судя по всему глядя в таблицу увидел не 4 сыгранных тура, а 34
+7
-2
+5
Ответ ното Noto
Ну вообще Барса молодцы они из инфоповода не вылетают никогда. Условно Челси выигрывал ЛЧ и об этом через месяц забывали, Барса выиграла Примеру и чуть ли не до конца следующего чемпионата об этом вспоминала. Челси разгромил Волков пара статей, Барса вынесла Вальядолид статей десятки и будут говорить об этом минимум месяц. И так не только на спорте, но и в европейском спортивном обществе.
Барселона активно продвигает лгбт, вокруг стадиона флаги их вывешивает, привлекая большое количество фанатов.. их фанбаза довольно специфическая, но зато реклама, раскрутка, они решили идти таким путем
+4
-1
+3
Не важно как начали сезон , главное как закончите !!
+1
0
+1
Дестабилизирует Барсу как раз сам 🤡 Лапорта
+4
-3
+1
Какой напыщенный и храбрый стал. Спасибо Ханси, да, ты угадал с ним, пока угадал.
+1
0
+1
Какую часть клуба он уже продал?
Популист
+1
0
+1
В прошлом сезоне так же говорил,чем закончилось?🤣🤣🤣
+1
0
+1
Ответ Vlad
В таком отличном экономическом плане чтобы зарегистрировать ольмо надо распродать пол состава
И даже этого не хватило, пришлось ломать одного игрока
+2
-1
+1
Здравствуйте. Прошу Вас о помощи. Извините, что пишу здесь, больше негде.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.

Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личных сообщениях. Я верну 100%!

Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8 (952) 133 65 10 (баланс номера телефона у оператора или по СБП)

Заранее Вам большое человеческое спасибо.
0
0
0
Ответ Ильнур Хасанов
Финансово лучше? Носился как угорелый что бы ольмо зарегать.
А финансы тут причем?
0
0
0
Ответ Vlad
Популист
А представь если еще к 1/1 правилу выйдет как все клубы здоровые экономически.
+2
-2
0
Ответ ното Noto
Ну вообще Барса молодцы они из инфоповода не вылетают никогда. Условно Челси выигрывал ЛЧ и об этом через месяц забывали, Барса выиграла Примеру и чуть ли не до конца следующего чемпионата об этом вспоминала. Челси разгромил Волков пара статей, Барса вынесла Вальядолид статей десятки и будут говорить об этом минимум месяц. И так не только на спорте, но и в европейском спортивном обществе.
Челси в инфополе вернул Боэли)
0
0
0
Ответ ното Noto
Одни заигрывают с неграми другие с геями. Борцуны за права не вижу никакой разницы
ну негры такие же люди как и все, просто другой расы, пусть хоть 11 негров в составе, ничего страшного тут нет)
другие же позор человечества, так что разница огромная
0
0
0
Ответ neuner
ну негры такие же люди как и все, просто другой расы, пусть хоть 11 негров в составе, ничего страшного тут нет) другие же позор человечества, так что разница огромная
Иди вставай на колени и целуй ноги неграм удачи. И в ЧС.
0
0
0
Барса наконец то вырулила на правильный путь!
0
0
0
Всё под контролем. Всё в полной безопасности, никакой опасности нет. Опасность уничтожена. Безопасность воссторжествовала!
0
0
0
"кто не с нами - то под нами!" добавил вконце Лапорта
0
0
0
Как же он стелит под сосьос перед выборами))) лучше бы в деле доказал что экономическое состояние улучшилось ( игроков не может зарегить, хотя многих продали уже. Просто цирком выставляет клуба)
0
0
0
лапорта напоминает.. сами знаето кого... тоже на 2 срок пошел через промежуток. постоянно трындит. пока ногами вперед не вынесут -не уйдет.
0
0
0
Финансово лучше? Носился как угорелый что бы ольмо зарегать.
0
0
0
Опять двадцать пять! Зачем самому давать публике почву для завышенных ожиданий и обрекать тренера и игроков на излишнее давление? Прошлый сезон ничему не учит!
0
0
0
В принципе, я сам виноват, что плачу за интернет и захожу на спортс читать такие бредни
0
0
0
Лучше бы молчал… Его будет не заткнуть, если Барса каким-то чудом выиграет ЛЧ. Такими громкими заявлениями только портит имидж клуба.
+2
-2
0
Пока он там болтает, есть куда более важная и неприятная новость — Фермин травмировался на тренировке в сборной...
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий