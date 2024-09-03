Лапорта о «Барсе»: «Тем, кто пытается нас дестабилизировать, придется постараться. Мы сильнее, чем когда-либо, и лучше в экономическом и спортивном плане»
Жоан Лапорта высказался против критиков «Барселоны».
Команда под руководством тренера Ханси Флика выиграла все четыре матча на старте сезона в Ла Лиге.
«Мы работаем над укреплением нашей академии как основы спортивного проекта.
Это все благодаря сосьос, которые позволяют нам иметь эмоциональную стабильность, иначе было бы невозможно спасти клуб.
Мы выстояли и побеждаем. Мы стали лучше в экономическом, социальном и спортивном плане.
Тем, кто пытается нас дестабилизировать, придется постараться, чтобы мы пошатнулись. Президента и совет директоров критикуют, и мы это принимаем, чтобы улучшить ситуацию.
Но мы отвергаем заявления, направленные на дестабилизацию «Барсы».
Мы сильнее, чем когда-либо, и полны решимости завершить восстановление нашего клуба», – сказал президент каталонской команды Жоан Лапорта.
Популист
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Заранее Вам большое человеческое спасибо.
другие же позор человечества, так что разница огромная