Лапорта о «Барсе»: «Тем, кто пытается нас дестабилизировать, придется постараться. Мы сильнее, чем когда-либо, и лучше в экономическом и спортивном плане»

Жоан Лапорта высказался против критиков «Барселоны».

Команда под руководством тренера Ханси Флика выиграла все четыре матча на старте сезона в Ла Лиге.

«Мы работаем над укреплением нашей академии как основы спортивного проекта.

Это все благодаря сосьос, которые позволяют нам иметь эмоциональную стабильность, иначе было бы невозможно спасти клуб.

Мы выстояли и побеждаем. Мы стали лучше в экономическом, социальном и спортивном плане.

Тем, кто пытается нас дестабилизировать, придется постараться, чтобы мы пошатнулись. Президента и совет директоров критикуют, и мы это принимаем, чтобы улучшить ситуацию.

Но мы отвергаем заявления, направленные на дестабилизацию «Барсы».

Мы сильнее, чем когда-либо, и полны решимости завершить восстановление нашего клуба», – сказал президент каталонской команды .