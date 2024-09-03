Дмитрий Радченко: «Серьезных провалов в российском футболе не вижу. Наши академии не уступают «Фламенго», «Ботафого» и «Флуминенсе», а где-то вообще превосходят»

Теги Зенит Фламенго Ботафого Флуминенсе высшая лига Бразилия премьер-лига Россия детский футбол Дмитрий Радченко Вендел Футбол

Дмитрий Радченко считает, что российские футбольные школы не уступают зарубежным.

«Мы сейчас не играем в международных турнирах, но все равно проходят какие-то детские турниры, где приезжают академии из Мексики или Бразилии, которые сотрудничают с «Зенитом». Можно оценить уровень наших футболистов на фоне таких академий, как «Фламенго», «Ботафого», «Флуминенсе», откуда вышел Вендел. Можно посмотреть, кто и как работает, пообщаться.

Не скажу, что мы им уступаем. Где-то вообще превосходим. Не вижу в этом плане каких-то серьезных провалов в нашем футболе», – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России.

8 комментариев
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А куда же деваются их выпускники в отличие от бразильцев, которые играют по всему миру и в России в частности???
Точнее почему они не появляются в родных клубах (за редким исключением)?
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Ответ Deni Magician
да мы во всем лучшие,в хоккее,футболе и ТД,просто лучшие,а потом хоп- и сон заканчивается!
"Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а все остальные страны нам завидуют". (С)
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да мы во всем лучшие,в хоккее,футболе и ТД,просто лучшие,а потом хоп- и сон заканчивается!
+4
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Какой хороший сказочник
+1
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Академии Ботафого, Фламенго и Флуминенсе уже тоже частично наши ))
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Особенно по Питеру и видно, 5 миллионный город, превосходят они) Дмитрий не надо петь военных песень
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На болотах все стабильно. Только Миллера забыл поблагодарить
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Ответ GtSwan
А куда же деваются их выпускники в отличие от бразильцев, которые играют по всему миру и в России в частности??? Точнее почему они не появляются в родных клубах (за редким исключением)?
Радченко этот вопрос в голову не приходил.
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