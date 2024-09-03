Дмитрий Радченко: «Серьезных провалов в российском футболе не вижу. Наши академии не уступают «Фламенго», «Ботафого» и «Флуминенсе», а где-то вообще превосходят»

Дмитрий Радченко считает, что российские футбольные школы не уступают зарубежным.

«Мы сейчас не играем в международных турнирах, но все равно проходят какие-то детские турниры, где приезжают академии из Мексики или Бразилии, которые сотрудничают с « ». Можно оценить уровень наших футболистов на фоне таких академий, как « », « », « », откуда вышел . Можно посмотреть, кто и как работает, пообщаться.

Не скажу, что мы им уступаем. Где-то вообще превосходим. Не вижу в этом плане каких-то серьезных провалов в нашем футболе», – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России.