Дмитрий Радченко: «Серьезных провалов в российском футболе не вижу. Наши академии не уступают «Фламенго», «Ботафого» и «Флуминенсе», а где-то вообще превосходят»
Дмитрий Радченко считает, что российские футбольные школы не уступают зарубежным.
«Мы сейчас не играем в международных турнирах, но все равно проходят какие-то детские турниры, где приезжают академии из Мексики или Бразилии, которые сотрудничают с «Зенитом». Можно оценить уровень наших футболистов на фоне таких академий, как «Фламенго», «Ботафого», «Флуминенсе», откуда вышел Вендел. Можно посмотреть, кто и как работает, пообщаться.
Не скажу, что мы им уступаем. Где-то вообще превосходим. Не вижу в этом плане каких-то серьезных провалов в нашем футболе», – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России.
Точнее почему они не появляются в родных клубах (за редким исключением)?