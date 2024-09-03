Виктор Булатов: «В «Зените» есть 4-5 футболистов примерно одного уровня, в «Спартаке» такого нет. Надо усилить 4-5 позиций, чтобы претендовать на чемпионство»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Виктор Булатов Тео Бонгонда Наиль Умяров Футбол

Виктор Булатов оценил состав «Спартак» на предмет необходимости усиления.

– Какие позиции в «Спартаке» требуют усиления?

– Нужен опорный полузащитник, хотя Умяров иногда выглядит неплохо.

– Глебов из «Ростова» подойдет?

– Я досконально не изучал его уровень, но сейчас «Спартаку» нужен опорник уровня Фернандо или Барко. Нужен тот, кто сможет создавать моменты и помогать с креативом.

Фернандо сейчас не помешал бы «Спартаку». Еще не помешал бы крайний полузащитник, тот же Промес на голову сильнее Медины.

«Спартаку» нужен футболист уровня Промеса. Тот, что умеет делать разницу. Еще можно взять игрока, который выступает под нападающим. Кого-то вроде Глушенкова. Нужно несколько футболистов на эту позицию.

В «Зените» есть Глушенков, Вендел, Клаудиньо, раньше был Малком. То есть в «Зените» есть четыре-пять футболистов примерно одного уровня, в «Спартаке» пока такого нет.

Нужен второй нападающий на замену Угальде. Бонгонда по темпу и ритму неплохо выглядит. Еще нужен центральный защитник уровня Жиго в пару к Бабичу.

Надо усилить четыре-пять позиций, чтобы реально претендовать на чемпионство и конкурировать с «Зенитом», – сказал Булатов.

6 комментариев
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Вещи говорит
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все верно, 4-5 может не обязательно, но 2-3 надо
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Дополнил слова Соболева.
Объективно, средний уровень игроков Зенита выше уровня игроков других клубов. И чтобы на дистанции бороться, нужны игроки более высокого класса.
Булатов и Соболев в этом правы
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АПЗ как Алекс, нападающего как Велитон или Павлюченко, защитник как Видич, фланги Быстров и Промес. Только к нам щас в РПЛ мало кто из толковых поедет без Еврокубков. Сильный Спартак это + к силе Чемпионата
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База.
В команде один игрок - Барко, остальные массовка.
В Зените сильнейший состав в лиге с отрывом, а они все равно скупают аргентосов по 12 мультов и лучших паспортов, чтобы хотя бы приблизится к ним нужно покупать каждое ТО по 2-3 игрока уровня Барко, а не везти пачками очередных маркизов и обам к уже имеющимся Мединам и шамарам…
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Спартаку чтобы бороться за чемпионство на самом деле нужен только один игрок уровня: Промес/Барко, причем не важно на левый или правый фланг, чтобы взламывать автобусы.
Именно этого одного игрока не хватило в матче с Ахматом, Зенитом и почти Рубином.
Бонгонда, Медина, Маркиньос и тем более Зиньковский не дотягивают до этого уровня.
Тем страннее для меня стала покупка Маркиньоса, который не сильнее Бонгонды и Медины, без продажи любого из них хотя бы за 5 млн. евро.
Вот и имеем в итоге трех средних вингеров, ни один из которых не соответствует борьбе за титул.
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