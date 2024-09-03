Директор «МЮ» о тен Хаге: «Редко бывает, что ты приходишь в клуб, а тренер не назначен. Но мне нравится работать с Эриком»
Дэн Эшуорт высказался о работе с Эриком тен Хагом.
«Очень редко получается так, что ты приходишь в клуб на должность спортивного директора, а у команды не назначен тренер.
Могу лишь повторить то, что нравится работать с Эриком в течение восьми недель.
Моя работа заключается в том, чтобы поддержать его всеми возможными способами, будь то в плане работы, подбора игроков, медицинского обслуживания, психологии, организации тренировок.
Я просто хочу снять с него как можно больше нагрузки, чтобы он мог полностью сосредоточиться на тренировках и тактике, чтобы обеспечить успех «Манчестер Юнайтед», – сказал спортивный директор клуба Дэн Эшуорт.