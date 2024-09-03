Директор «МЮ» о тен Хаге: «Редко бывает, что ты приходишь в клуб, а тренер не назначен. Но мне нравится работать с Эриком»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Дэн Эшуорт Эрик тен Хаг Футбол

Дэн Эшуорт высказался о работе с Эриком тен Хагом.

«Очень редко получается так, что ты приходишь в клуб на должность спортивного директора, а у команды не назначен тренер.

Могу лишь повторить то, что нравится работать с Эриком в течение восьми недель.

Моя работа заключается в том, чтобы поддержать его всеми возможными способами, будь то в плане работы, подбора игроков, медицинского обслуживания, психологии, организации тренировок.

Я просто хочу снять с него как можно больше нагрузки, чтобы он мог полностью сосредоточиться на тренировках и тактике, чтобы обеспечить успех «Манчестер Юнайтед», – сказал спортивный директор клуба Дэн Эшуорт.

14 комментариев
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Еще бы не нравилось, самый успешный тренер, если не считать Гвардиолу))
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Редко бывает, что ты приходишь в клуб, а там тренер Тен Хаг.
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так в вас и так вроде как тренера нет, есть какой то человек, который как мантру повторяет, что выиграл больше трофеев в Англии кроме Сити и строит заново каждый сезон новую команду.
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Редко бывает, что ты приходишь в клуб, а там уже самый успешный тренер
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Оле и Тен Хаг когда приходили, в МЮ не было спортивного директора. был только какой-то пассажир, откликавшийся на кличку "Мерто". как же хорошо, что теперь тренер и спортдир нашли друг друга - Оле, в этом плане, повезло меньше.
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Редко бывает что ты приходишь в клуб. А там нормальный тренер, а не лысый шарлотан с дипломом физрука с проблемной кукухой.
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Ответ Mekanych Red Devil
Еще бы не нравилось, самый успешный тренер, если не считать Гвардиолу))
Чудом удалось сохранить, после прошлого сезона Реал и Барса боролись за него и даже говорят из ФНЛ посматривали и думали позвать в лучшую лигу мира
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"Не потеряй его и не сломай". Эрика разгружают, но с его стороны заметен снова перегруз в физической и в тактической методе.
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Директор «МЮ» о тен Хаге: «Редко бывает, что ты приходишь в клуб, а тренер не тренер. Но мне нравится работать с Эриком»
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любопытно, что он скажет, когда уволит лысого)
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Задача найти другого.
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Директор «МЮ» о тен Хаге: Я люблю лапшу, а Эрик прекрасно вешает ее мне на уши
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Ответ SOSLAN GABACHIEV
Редко бывает, что ты приходишь в клуб, а там тренер Тен Хаг.
Говорят это к середине таблицы
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