Директор «МЮ» о тен Хаге: «Редко бывает, что ты приходишь в клуб, а тренер не назначен. Но мне нравится работать с Эриком»

Дэн Эшуорт высказался о работе с Эриком тен Хагом.

«Очень редко получается так, что ты приходишь в клуб на должность спортивного директора, а у команды не назначен тренер.

Могу лишь повторить то, что нравится работать с Эриком в течение восьми недель.

Моя работа заключается в том, чтобы поддержать его всеми возможными способами, будь то в плане работы, подбора игроков, медицинского обслуживания, психологии, организации тренировок.

Я просто хочу снять с него как можно больше нагрузки, чтобы он мог полностью сосредоточиться на тренировках и тактике, чтобы обеспечить успех « », – сказал спортивный директор клуба .