«Зенит» продаст Ренана «Аль-Шабабу». «Интернасьонал» сообщил, что петербуржцы прервали аренду защитника

Роберт Ренан перейдет в клуб из Саудовской Аравии.

«Интернасьонал» сообщил, что « » досрочно прервал аренду 20-летнего защитника и обсудит с саудовским « » трансфер игрока на постоянной основе.

Бразильский клуб получит финансовую компенсацию.

выступал за « » на правах аренды с января этого года, отличившись 2 ассистами в 31 матче. Подробную статистику игрока можно найти здесь.