«Зенит» продаст Ренана «Аль-Шабабу». «Интернасьонал» сообщил, что петербуржцы прервали аренду защитника

Теги Зенит Интернасьонал высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Шабаб Эр-Рияд Роберт Ренан Футбол

Роберт Ренан перейдет в клуб из Саудовской Аравии.

«Интернасьонал» сообщил, что «Зенит» досрочно прервал аренду 20-летнего защитника и обсудит с саудовским «Аль-Шабабом» трансфер игрока на постоянной основе. 

Бразильский клуб получит финансовую компенсацию. 

Ренан выступал за «Интернасьонал» на правах аренды с января этого года, отличившись 2 ассистами в 31 матче. Подробную статистику игрока можно найти здесь

31 комментарий
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За выход на арабский рынок Зениту можно ставить твердую "5". Пользуются любой возможностью сбагрить игроков за оверпрайс, что для клуба огромный плюс!
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Ответ Pelerin
Комментарий скрыт
Артур забил чемпионский гол, Ренан принесёт деньги, это уже намного сильнее Педро Роши
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Ответ Pelerin
Комментарий скрыт
И за сколько вы в итоге Рошу продали? Зенит то любого лега продаст за хорошие бабки в отличие от вас
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Ответ Caniball
Чемпионский гол за 15 млн. евро. Да там и Артур был не нужен. Песьякову любой бы забил в том матче.
Мог любой, но забил Артур, ещё он до этого забил победный Краснодару, и принёсший ничью мяч с Крыльями, т. е. принёс голами команде 5 очков
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Ответ Никита Мелентьев
За выход на арабский рынок Зениту можно ставить твердую "5". Пользуются любой возможностью сбагрить игроков за оверпрайс, что для клуба огромный плюс!
Только арабам продавать и могут! Попробовали бы лучше какую-нибудь педорошу купить за 12, а потом отпустить просто так, бесплатно.
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Ответ Caniball
За сколько брали Альберто и кто за него в итоге достался Зениту?! Ренан и ду Кейрос, которые в аренде?!
Почему не договариваешь про остальных, ведь не только Ренан и Ду Кейрос пришли в обмен на него?
Алберто брали за 20+5 бонусами,которые он естественно за 3 месяца не заработал
Давай теперь рассказывай про 50% прав на Юри+ про Педро+ про Ивана, который выиграл у вас серию пенальти+ про процент от продажи Юри его нынешним клубом ..
Это не неустойки платить каждый год тренерам и игрокам.
Аренду Ренана прервали явно не из-за 5-7 млн.
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Жаль, что менталка подвела. Потенциал у него огромный.
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Ответ Ковид 07.10.52
Какая веселая у вас математика, так можно рассказывать, что вообще весь состав бесплатно достался. Типа продали Малкома и всех купили на эти деньги.
Да, забыл, вас же пока ткнёшь будете хрень нести:

Что получил «Зенит»?
«Зенит», окончательно отпустив Юри Альберто, получил из «Коринтианса» мощный капитал:

почти 100% прав на защитника Ренана;
90% прав на полузащитника Ду Кейроса (приедет летом);
50% прав на Густаво Мантуана;
50% от суммы будущей перепродажи Юри Альберто;
право приоритетного выкупа 16-летнего полузащитника Педро;
50% от будущей продажи Ивана.
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Ответ Гусеконь
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это пишет болела клуба где просто каждый большой трансфер это по линии Гинер - русский олигархат в Европе? Монако, Челси
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Ответ Гусеконь
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Газпром не монополист, к сведению.
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Ответ Pelerin
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А что Артурчик?
Он забил победный Ростову и Краснодару в гостях.
Ренан это эпопея с Юри Алберто, но про это невыгодно для тебя рассказывать, т к он пришел, внимание- бесплатно.

Петербургский «Зенит» пополнился еще одним бразильцем. 20 февраля клуб с берегов Невы представил Роберта Ренана, который перешел в «Зенит» из «Коринтианса» в рамках сделки по обмену на Юри Алберто, вернувшегося из России в родную Бразилию.
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Ответ Pelerin
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Артур ,Ренан хорошие футболисты ,а Роша дно это тоже видно сразу
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Глупо! Ренан крутейший игрок потенциально. Его бы в полузащите наигрывать, цены бы ему не было.
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Менеджмент Зенита это ТОП. Многие европейцы могут поучиться.
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Спасибо за игру Легенда!
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Ответ Pelerin
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Ренан, Артурчик...
Постатуснее будут рябчуков и богондей КБ. Востребованы и результат дают клубу, в отличии от ...
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Ответ Caniball
А вы почему-то умалчиваете, что 50% Педро куплен за 9 млн., а не бесплатно. Ну это же не удобно говорить, т.к. 100% получаются уже 18 млн., и чтобы хотя бы заработать 1 млн. Педро надо толкнуть за 20 млн. Если толкнуть за 30, хотя этого даже и близко не видно, то прибыль будет 6 млн.
На фоне паспортистов пиняевых, мостовых иже с ними, юный Педро - КриРо с Зубастиком в одном флаконе. Уж в его трансфере за адекватную цену можно не сомневаться. Главное, чтоб не сдулся в РПЛ, и его с руками оторвут в любую лигу.
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Ответ Андрей Макаров
И за сколько вы в итоге Рошу продали? Зенит то любого лега продаст за хорошие бабки в отличие от вас
"Любого лега"
Маммана пришëл за 16, ушëл бесплатно.
Главное сам верь ;)
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Ответ SMART789
это пишет болела клуба где просто каждый большой трансфер это по линии Гинер - русский олигархат в Европе? Монако, Челси
Просто у иудеев с арабами как-то исторически не очень, вот гусеконь и бесится от того, что у Гинера с этими Аль-лями, как их там, не выгорает.
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