«Зенит» продаст Ренана «Аль-Шабабу». «Интернасьонал» сообщил, что петербуржцы прервали аренду защитника
Роберт Ренан перейдет в клуб из Саудовской Аравии.
«Интернасьонал» сообщил, что «Зенит» досрочно прервал аренду 20-летнего защитника и обсудит с саудовским «Аль-Шабабом» трансфер игрока на постоянной основе.
Бразильский клуб получит финансовую компенсацию.
Ренан выступал за «Интернасьонал» на правах аренды с января этого года, отличившись 2 ассистами в 31 матче. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Алберто брали за 20+5 бонусами,которые он естественно за 3 месяца не заработал
Давай теперь рассказывай про 50% прав на Юри+ про Педро+ про Ивана, который выиграл у вас серию пенальти+ про процент от продажи Юри его нынешним клубом ..
Это не неустойки платить каждый год тренерам и игрокам.
Аренду Ренана прервали явно не из-за 5-7 млн.
Что получил «Зенит»?
«Зенит», окончательно отпустив Юри Альберто, получил из «Коринтианса» мощный капитал:
почти 100% прав на защитника Ренана;
90% прав на полузащитника Ду Кейроса (приедет летом);
50% прав на Густаво Мантуана;
50% от суммы будущей перепродажи Юри Альберто;
право приоритетного выкупа 16-летнего полузащитника Педро;
50% от будущей продажи Ивана.
Он забил победный Ростову и Краснодару в гостях.
Ренан это эпопея с Юри Алберто, но про это невыгодно для тебя рассказывать, т к он пришел, внимание- бесплатно.
Петербургский «Зенит» пополнился еще одним бразильцем. 20 февраля клуб с берегов Невы представил Роберта Ренана, который перешел в «Зенит» из «Коринтианса» в рамках сделки по обмену на Юри Алберто, вернувшегося из России в родную Бразилию.
Постатуснее будут рябчуков и богондей КБ. Востребованы и результат дают клубу, в отличии от ...
Маммана пришëл за 16, ушëл бесплатно.
Главное сам верь ;)