РФС подтвердил гибель финансового директора Замятина и его жены при крушении вертолета на Камчатке

Теги премьер-лига Россия РФС происшествия Арсений Замятин Футбол

В РФС подтвердили гибель финдиректора Арсения Замятина в авиакатастрофе.

Напомним, Замятин значился в списках пассажиров вертолета, пропавшего на Камчатке 31 августа – впоследствии были найдены обломки воздушного судна. Сообщалось, что финансовый директор РФС с женой находились в отпуске на Камчатке и должны были отправиться на вертолете на экскурсию  на один из вулканов.

«Финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин вместе с женой погибли при крушении вертолета на Камчатке 31 августа. На борту были 22 человека.

Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким погибших», – говорится в заявлении РФС.

5 комментариев
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По человечески жаль,молодые,жить да жить еще,съездили в отпуск в один конец
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Соболезнования близким и родственникам!
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Там эти вертолетный туризм никем нюне контролируются. хз что творится, был, знаю
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Светлая память
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Печальная новость. Покойтесь с миром, соболезную близким
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