РФС подтвердил гибель финансового директора Замятина и его жены при крушении вертолета на Камчатке

В РФС подтвердили гибель финдиректора Арсения Замятина в авиакатастрофе.

Напомним, Замятин значился в списках пассажиров вертолета, пропавшего на Камчатке 31 августа – впоследствии были найдены обломки воздушного судна. Сообщалось, что финансовый директор РФС с женой находились в отпуске на Камчатке и должны были отправиться на вертолете на экскурсию на один из вулканов.

«Финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин вместе с женой погибли при крушении вертолета на Камчатке 31 августа. На борту были 22 человека.

Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким погибших», – говорится в заявлении .