«Галатасарай» хочет подписать Осимхена и ведет переговоры с «Наполи» об аренде

Теги серия А Италия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Наполи Виктор Осимхен Футбол

Виктор Осимхен может перейти в «Галатасарай».

Турецкий клуб ведет переговоры с «Наполи» о возможном переходе нападающего.

Речь идет об аренде футболиста.

«Галатасарай» активизировал переговоры по этому трансферу из-за травмы Мауро Икарди, который пропустит около месяца.

Также отмечается, что после возвращения Икарди турецкая команда хотела бы играть по схеме с двумя нападающими.

Виктор Осимхен ранее не перешел в «Челси», после чего клуб из Неаполя исключил форварда из заявки на сезон в Серии А.

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отказал Челси, чтобы ехать в Турцию, так себе удовольствие ,
+31
0
+31
Других вариантов нет. Осимхену надо ехать. Конечно не то что его душа понтовая ожидала, не Лондон, но что ж, раз такие дела и судьба его привела к такому варианту.
+11
0
+11
В спорах о звании самого глупого футболиста, топ которых возглавляли такие мастодонты как Ромеро «не беру трубки» Лукаку, Жоау «Люблю Барселону, принадлежу Атлетико» Феликс, Марио «и его шиза» Балотелли - присоединился Виктор «уничтожу свою карьеру за один вечер» Осимхен. Список может дополняться..
+11
-2
+9
Ответ ltkmaby
Отказал Челси, чтобы ехать в Турцию, так себе удовольствие ,
Так его судя по всему с большего только деньги и интересуют. Аренда в Турцию(контракт с Наполи) > предложения Челси - победа.
А потом и с арабами договорится
+8
-2
+6
Здесь должен быть турецкий реалити-говносериал, про него и ванду с икарди
Они не только вместе бились за победу, за место в старте.. но и за сердце невинной нимфы.
Реж. Макси Лопез
+5
-2
+3
в спартак бы его
+1
-1
0
Ахахаахааха
+1
-1
0
туркам придется платить ему минимум 15 лямов личку. походу готовы
0
0
0
Зачем тратиться так , если вылетели из ЛЧ ?
0
0
0
конец карьеры
0
0
0
Ответ Fona
В спорах о звании самого глупого футболиста, топ которых возглавляли такие мастодонты как Ромеро «не беру трубки» Лукаку, Жоау «Люблю Барселону, принадлежу Атлетико» Феликс, Марио «и его шиза» Балотелли - присоединился Виктор «уничтожу свою карьеру за один вечер» Осимхен. Список может дополняться..
Должен был быть Киллиан *С детства за Мадрид, но мама не пускает* Мбаппе, но всё таки сорвался с мамкиной цепи))
+1
-1
0
Ответ Kubinec_
провалится в Турции и его вообще за мешок сухарей зимой не купят
чтобы провалиться в Турции это надо постараться
там сорокалетний Вагнер за аутсайдера пачками клал
Осимхен все-таки не Дзюба какой-нибудь, а топовый игрок
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий