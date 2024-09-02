«Галатасарай» хочет подписать Осимхена и ведет переговоры с «Наполи» об аренде
Виктор Осимхен может перейти в «Галатасарай».
Турецкий клуб ведет переговоры с «Наполи» о возможном переходе нападающего.
Речь идет об аренде футболиста.
«Галатасарай» активизировал переговоры по этому трансферу из-за травмы Мауро Икарди, который пропустит около месяца.
Также отмечается, что после возвращения Икарди турецкая команда хотела бы играть по схеме с двумя нападающими.
Виктор Осимхен ранее не перешел в «Челси», после чего клуб из Неаполя исключил форварда из заявки на сезон в Серии А.
А потом и с арабами договорится
Они не только вместе бились за победу, за место в старте.. но и за сердце невинной нимфы.
Реж. Макси Лопез
там сорокалетний Вагнер за аутсайдера пачками клал
Осимхен все-таки не Дзюба какой-нибудь, а топовый игрок