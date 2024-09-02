«Галатасарай» хочет подписать Осимхена и ведет переговоры с «Наполи» об аренде

Виктор Осимхен может перейти в «Галатасарай».

Турецкий клуб ведет переговоры с « » о возможном переходе нападающего.

Речь идет об аренде футболиста.

« » активизировал переговоры по этому трансферу из-за травмы Мауро Икарди, который пропустит около месяца.

Также отмечается, что после возвращения Икарди турецкая команда хотела бы играть по схеме с двумя нападающими.

ранее не перешел в «Челси», после чего клуб из Неаполя исключил форварда из заявки на сезон в Серии А.