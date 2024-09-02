Булыкин о поражении «Локо» 0:3: «Счет не по игре. Две вратарские ошибки повлияли на результат, но Лантратова не надо упрекать – он помогал команде, отражал удары»
Дмитрий Булыкин поделился мыслями относительно матча «Локомотива» и «Краснодара».
«Локомотив» уступил 0:3 в матче 7-го тура Мир РПЛ.
«Те, кто смотрел матч против «Краснодара», понимают, что счет не по игре.
Ошибка Лантратова уже на шестой минуте спутала все карты, хотя у «Локомотива» была возможность отыграться и сделать счет равным, но там было положение вне игры.
Вторая ошибка Лантратова практически убила всю интригу в матче, хотя ребята молодцы, не опускали руки. Две вратарские ошибки повлияли на результат матча.
Лантратова не надо упрекать и обвинять в том, что он виноват в поражении. Он ведь все равно помогал команде, отражал удары.
«Краснодар» очень здорово сыграл как в защите, так и в атаке, и это принесло свои плоды», – сказал бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин.
Будет урок,вопрос ,как игроки и ММГ этим уроком воспользуются
У тех и то посолиднее на слух - Глушаков, Бакаев, Вера, Заболотный, Юсупов, Мирзов, Панченко... Плюс больше десятка легионеров.
С таким составом и бюджетом Локомотиву максимум шестое итоговое место будет.
Но всё равно большие молодцы Локомотив. Свои, без легионеров, играют изо всех сил, радуют своих болельщиков.
А ругать Лантратова не можно. Можно только Лещука и Песьякова ) Вот Лещука Булыкин не стесняется критиковать даже за менее значимые ошибки.