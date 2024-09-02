Булыкин о поражении «Локо» 0:3: «Счет не по игре. Две вратарские ошибки повлияли на результат, но Лантратова не надо упрекать – он помогал команде, отражал удары»

Теги Локомотив Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Краснодар Илья Лантратов Матч ТВ Футбол

Дмитрий Булыкин поделился мыслями относительно матча «Локомотива» и «Краснодара».

«Локомотив» уступил 0:3 в матче 7-го тура Мир РПЛ.

«Те, кто смотрел матч против «Краснодара», понимают, что счет не по игре.

Ошибка Лантратова уже на шестой минуте спутала все карты, хотя у «Локомотива» была возможность отыграться и сделать счет равным, но там было положение вне игры.

Вторая ошибка Лантратова практически убила всю интригу в матче, хотя ребята молодцы, не опускали руки. Две вратарские ошибки повлияли на результат матча.

Лантратова не надо упрекать и обвинять в том, что он виноват в поражении. Он ведь все равно помогал команде, отражал удары.

«Краснодар» очень здорово сыграл как в защите, так и в атаке, и это принесло свои плоды», – сказал бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин.

11 комментариев
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Спасибо, кэп!! А то мы никак не могли разобраться из-за чего и из-за кого Локо вчера пропустил 2 нелепых гола.
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Булыкин очередная говорящая голова. Пытается по максимуму на всех стульях усидеть
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Да вопрос даже не в Лантратове...психологически команда не готова к 1 мету...даже несмотря на ляпы вратаря уж один то гол с игры на своем стадионе ,команда претендующая на что-то должна забивать.
Будет урок,вопрос ,как игроки и ММГ этим уроком воспользуются
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Ты, Дима, варежки сними сначала, потом делись мыслями
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Ответ тот самый Кадрус
Спасибо, кэп!! А то мы никак не могли разобраться из-за чего и из-за кого Локо вчера пропустил 2 нелепых гола.
вратарь накосячил
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Ответ azfotki
Да вопрос даже не в Лантратове...психологически команда не готова к 1 мету...даже несмотря на ляпы вратаря уж один то гол с игры на своем стадионе ,команда претендующая на что-то должна забивать. Будет урок,вопрос ,как игроки и ММГ этим уроком воспользуются
Да у Локомотива и состав не лучше, чем у Химок.
У тех и то посолиднее на слух - Глушаков, Бакаев, Вера, Заболотный, Юсупов, Мирзов, Панченко... Плюс больше десятка легионеров.

С таким составом и бюджетом Локомотиву максимум шестое итоговое место будет.
Но всё равно большие молодцы Локомотив. Свои, без легионеров, играют изо всех сил, радуют своих болельщиков.

А ругать Лантратова не можно. Можно только Лещука и Песьякова ) Вот Лещука Булыкин не стесняется критиковать даже за менее значимые ошибки.
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Упрекать и обвинять не надо,а усадить его на лавку,в воспитательных целях,будет в самый раз
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А кого тогда упрекать, если не игрока, который на ровном месте привез два решающих гола? Его ошибки повлияли на результат, счёт 0:3 и никто не виноват, зашибись подход.
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бывают такие игры
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ошибка галактики вместо воробьева тихохода должен был играть пиняев пусть и мазила но он хотя бы нагнетал,а воробей ходил и выпал из игры.господа посмотрите у нас лантратов больше играет с мячем чем нападающие.думаю даже хорошо что так получилось может что приобретут Главное толковое
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Ответ Karel
Да у Локомотива и состав не лучше, чем у Химок. У тех и то посолиднее на слух - Глушаков, Бакаев, Вера, Заболотный, Юсупов, Мирзов, Панченко... Плюс больше десятка легионеров. С таким составом и бюджетом Локомотиву максимум шестое итоговое место будет. Но всё равно большие молодцы Локомотив. Свои, без легионеров, играют изо всех сил, радуют своих болельщиков. А ругать Лантратова не можно. Можно только Лещука и Песьякова ) Вот Лещука Булыкин не стесняется критиковать даже за менее значимые ошибки.
Панченко особенно, суперзвезда рпл))
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