Булыкин о поражении «Локо» 0:3: «Счет не по игре. Две вратарские ошибки повлияли на результат, но Лантратова не надо упрекать – он помогал команде, отражал удары»

Дмитрий Булыкин поделился мыслями относительно матча «Локомотива» и «Краснодара».

«Локомотив» уступил 0:3 в матче 7-го тура Мир .

«Те, кто смотрел матч против « », понимают, что счет не по игре.

Ошибка Лантратова уже на шестой минуте спутала все карты, хотя у «Локомотива» была возможность отыграться и сделать счет равным, но там было положение вне игры.

Вторая ошибка Лантратова практически убила всю интригу в матче, хотя ребята молодцы, не опускали руки. Две вратарские ошибки повлияли на результат матча.

Лантратова не надо упрекать и обвинять в том, что он виноват в поражении. Он ведь все равно помогал команде, отражал удары.

«Краснодар» очень здорово сыграл как в защите, так и в атаке, и это принесло свои плоды», – сказал бывший нападающий « » .