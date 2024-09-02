Ди Канио о том, что Леау и Тео пропустили установку Фонсеки во время водопоя: «Это позор, тренер чувствует себя униженным. В мое время их бы размазали об стену, что вы делаете?»

Теги Милан серия А Италия Паоло Ди Канио Паулу Фонсека Давиде Калабрия Тео Эрнандес Рафаэл Леау Футбол

Паоло Ди Канио раскритиковал Рафаэла Леау и Тео Эрнандеса.

«Милан» сыграл вничью с «Лацио» (2:2) в матче третьего тура Серии А.

Леау и Тео начали игру на скамейке запасных. Игроки вышли на поле на 70-й минуте и спустя 30 секунд совместно поучаствовали во втором голе команды. 

После празднования гола матч был остановлен на водопой. В этот момент главный тренер «Милана» Паулу Фонсека давал игрокам тактическую установку, однако Леау и Тео Эрнандес не присоединились к партнерам. Вместо этого игроки остались на противоположном фланге, ожидая возобновления игры.

«Не хочу быть популистом, но это позор. Капитан команды как бы говорит: посмотрите на это... Это делегитимизация!

Из-за этого уменьшается статус и тренера, и партнеров по команде.

В мое время их бы размазали об стену. Что вы делаете? Тренер чувствует себя униженным из-за такого отношения», – сказал Паоло Ди Канио.

Капитаном «Милана» в настоящий момент является Давиде Калабрия.

13 комментариев
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Блин, ну это бред полнейший
Они все инструкции получили за пару минут до этого
Смысл раздувать то из этого.
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Сразу вспомнил классику:

“Вы что делаете, к**лы вонючие?”.
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Ответ pavlenko_15
Блин, ну это бред полнейший Они все инструкции получили за пару минут до этого Смысл раздувать то из этого.
Есть такая вещь, как подавать правильный пример и есть коллектив в команде (тренеры, партнёры, персонал) к которому нужно относиться уважительно. Капитан обязан быть дисциплинированным профессионалом и тем самым положительно влиять на отношение к делу партнёров по команде своим примером. И тех кто "своевольничает" тоже носом тыкать, иначе начнётся раздрай, деление на группки и наплевательское отношение. Тем более тренер новый.
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Нормально его забайтили, даже не вник в ситуацию, а уже разнылся
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В годы Ди Канио таких физруков бы не ставили тренером топ клуба))
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Вообще конкретно эта ситуация выглядит высосанной из пальца, т к оба игрока фланговые и им незачем было бежать через все поле, чтобы получить инструкции, которые Фонсека им и так дал за пару минут до этого. Но в целом, как минимум зерна конфликта уже посеяны. Фонсека после первого же неудачного матча начал метаться, тасовать состав и в общем дичь творить. В этом матче оставил Тео и Леао на банке в воспитательных целях. Ладно, наверное ему виднее. Ну так уже оставляй до конца лавке. Но в итоге выпускает их обоих, и они сразу же делают гол. Теперь и осадочек у них остался явно, и они увидели как он прогнулся. Какой у него авторитет в раздевалке будет после таких движений
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В его время про это даже не говорили и не писали бы
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Можно примеры размазаных об стену игроков времен Ди Канио?
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обоих давно б продать уже. ожидания от леау вообще не совпадают с реальностью, эрнандес как будто вчера с ЧЕ приехал.
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И все-же он прав. Обязаны были подойти чисто из-за уважения к команде и тренеру.
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Ответ NastyNay
Можно примеры размазаных об стену игроков времен Ди Канио?
Бекхему САФ личико разбил бутсой за то, что тот в раздевалке думал не о футболе...
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