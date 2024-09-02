Ди Канио о том, что Леау и Тео пропустили установку Фонсеки во время водопоя: «Это позор, тренер чувствует себя униженным. В мое время их бы размазали об стену, что вы делаете?»

Паоло Ди Канио раскритиковал Рафаэла Леау и Тео Эрнандеса.

« » сыграл вничью с «Лацио» (2:2) в матче третьего тура Серии А.

и Тео начали игру на скамейке запасных. Игроки вышли на поле на 70-й минуте и спустя 30 секунд совместно поучаствовали во втором голе команды.

После празднования гола матч был остановлен на водопой. В этот момент главный тренер «Милана» давал игрокам тактическую установку, однако Леау и не присоединились к партнерам. Вместо этого игроки остались на противоположном фланге, ожидая возобновления игры.

«Не хочу быть популистом, но это позор. Капитан команды как бы говорит: посмотрите на это... Это делегитимизация!

Из-за этого уменьшается статус и тренера, и партнеров по команде.

В мое время их бы размазали об стену. Что вы делаете? Тренер чувствует себя униженным из-за такого отношения», – сказал .

Капитаном «Милана» в настоящий момент является Давиде Калабрия.