Ди Канио о том, что Леау и Тео пропустили установку Фонсеки во время водопоя: «Это позор, тренер чувствует себя униженным. В мое время их бы размазали об стену, что вы делаете?»
Паоло Ди Канио раскритиковал Рафаэла Леау и Тео Эрнандеса.
«Милан» сыграл вничью с «Лацио» (2:2) в матче третьего тура Серии А.
Леау и Тео начали игру на скамейке запасных. Игроки вышли на поле на 70-й минуте и спустя 30 секунд совместно поучаствовали во втором голе команды.
После празднования гола матч был остановлен на водопой. В этот момент главный тренер «Милана» Паулу Фонсека давал игрокам тактическую установку, однако Леау и Тео Эрнандес не присоединились к партнерам. Вместо этого игроки остались на противоположном фланге, ожидая возобновления игры.
«Не хочу быть популистом, но это позор. Капитан команды как бы говорит: посмотрите на это... Это делегитимизация!
Из-за этого уменьшается статус и тренера, и партнеров по команде.
В мое время их бы размазали об стену. Что вы делаете? Тренер чувствует себя униженным из-за такого отношения», – сказал Паоло Ди Канио.
Капитаном «Милана» в настоящий момент является Давиде Калабрия.
Они все инструкции получили за пару минут до этого
Смысл раздувать то из этого.
“Вы что делаете, к**лы вонючие?”.