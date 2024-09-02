Мбаппе о сравнениях с Роналду: «Не чувствую давления и не думаю о Криштиану, при всем уважении к нему. Он мой кумир, но я хочу быть Килианом»
Килиан Мбаппе высказался о сравнениях с Криштиану Роналду.
«Я не чувствую давления [будучи преемником Криштиану]. Я не думаю о Криштиану, при всем уважении к нему.
Да, Криштиану – мой кумир. Но нет, я не хочу следовать чему-то, не хочу этого давления. Я хочу быть Килианом.
Я испытываю лишь давление, связанное с необходимостью адаптироваться к команде», – заявил новый нападающий «Реала».
На мой взгляд, у обоих должно было бы быть на 2-3 меньше, если бы не медиа.
Останься тогда,сейчас у него было б больше ЗМ чем у кабинетного чемпиона мира)
Как и у Роналду.
Когда-нибудь повзрослеете и футболом увлекаться станете, но это неточно