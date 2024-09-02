Мбаппе о сравнениях с Роналду: «Не чувствую давления и не думаю о Криштиану, при всем уважении к нему. Он мой кумир, но я хочу быть Килианом»

Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе высказался о сравнениях с Криштиану Роналду.

«Я не чувствую давления [будучи преемником Криштиану]. Я не думаю о Криштиану, при всем уважении к нему.

Да, Криштиану – мой кумир. Но нет, я не хочу следовать чему-то, не хочу этого давления. Я хочу быть Килианом.

Я испытываю лишь давление, связанное с необходимостью адаптироваться к команде», – заявил новый нападающий «Реала».

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12 комментариев
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Ответ войд
Роналду конечн сглупил уйдя из Реала Останься тогда,сейчас у него было б больше ЗМ чем у кабинетного чемпиона мира)
Не менее кабинетных, тьфу.
На мой взгляд, у обоих должно было бы быть на 2-3 меньше, если бы не медиа.
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да давно уже понятно, что Киллиан будет ниже уровня 3-4 чем Криштиану, голов больше матчей мы конечно от него не ждём, но стабильно 30+ голов за сезон будет
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Ответ Отец Абду
Персофаны Роналду такими словами каждый раз опускает своего кумира... Ты очередной раз доказываешь, что Роналду без Реала никто:) А что помешало ему выиграть эти ЗМ в Ювентус и МЮ?:) Нет Переса? Нет Модрича и Крооса?
Роналду чемпион Англии, Испании и Италии. Победитель ЛЧ за две разные команды
+3
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+2
Мбаппе великий футболист, но величия Криштиану ему не достичь никогда, так что к чему это сравнения. Но тем не менее,легендой Реала ему стать под силу, можно только пожелать удачи.
+4
-3
+1
Ответ Отец Абду
Персофаны Роналду такими словами каждый раз опускает своего кумира... Ты очередной раз доказываешь, что Роналду без Реала никто:) А что помешало ему выиграть эти ЗМ в Ювентус и МЮ?:) Нет Переса? Нет Модрича и Крооса?
А ничего, что первый свой ЗМ он взял именно в МЮ, daunenok ebaniy?
+2
-1
+1
Роналду конечн сглупил уйдя из Реала
Останься тогда,сейчас у него было б больше ЗМ чем у кабинетного чемпиона мира)
+13
-13
0
Азар тоже не чувствовал давление.
0
0
0
Ответ Отец Абду
Персофаны Роналду такими словами каждый раз опускает своего кумира... Ты очередной раз доказываешь, что Роналду без Реала никто:) А что помешало ему выиграть эти ЗМ в Ювентус и МЮ?:) Нет Переса? Нет Модрича и Крооса?
Месси без Барселоны никто,без Хави Иньесты и Бускетса и игра после ухода показала это!!!
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-3
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Ответ Отец Абду
Персофаны Роналду такими словами каждый раз опускает своего кумира... Ты очередной раз доказываешь, что Роналду без Реала никто:) А что помешало ему выиграть эти ЗМ в Ювентус и МЮ?:) Нет Переса? Нет Модрича и Крооса?
Никто так не портит игру и футбольное наследие Месси, как его фанаты.
Как и у Роналду.
Когда-нибудь повзрослеете и футболом увлекаться станете, но это неточно
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