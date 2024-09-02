Мбаппе о сравнениях с Роналду: «Не чувствую давления и не думаю о Криштиану, при всем уважении к нему. Он мой кумир, но я хочу быть Килианом»

Килиан Мбаппе высказался о сравнениях с Криштиану Роналду.

«Я не чувствую давления [будучи преемником ]. Я не думаю о Криштиану, при всем уважении к нему.

Да, Криштиану – мой кумир. Но нет, я не хочу следовать чему-то, не хочу этого давления. Я хочу быть .

Я испытываю лишь давление, связанное с необходимостью адаптироваться к команде», – заявил новый нападающий « ».