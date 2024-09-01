У «Юве» и «Ромы» по 1 удару в створ за матч. Римляне впервые во 2-м тайме пробили по воротам на 91-й минуте
«Ювентус» и «Рома» нанесли по одному удару в створ в матче Серии А.
Встреча команд в 3-м туре чемпионата Италии завершилась со счетом 0:0.
За 90 минут «Ювентус» нанес 8 ударов по воротам соперника, лишь один раз попав в створ. Игроки «Ромы» пробили по воротам 7 раз.
Отметим, что во 2-м тайме команды в общей сложности пробили по воротам 3 раза. При этом первый удар «Ромы» по воротам «Ювентуса» во 2-м тайме случился на 91-й минуте матча.