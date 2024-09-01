У «Юве» и «Ромы» по 1 удару в створ за матч. Римляне впервые во 2-м тайме пробили по воротам на 91-й минуте

Теги Рома Ювентус серия А Италия Футбол

«Ювентус» и «Рома» нанесли по одному удару в створ в матче Серии А.

Встреча команд в 3-м туре чемпионата Италии завершилась со счетом 0:0.

За 90 минут «Ювентус» нанес 8 ударов по воротам соперника, лишь один раз попав в створ. Игроки «Ромы» пробили по воротам 7 раз.

Отметим, что во 2-м тайме команды в общей сложности пробили по воротам 3 раза. При этом первый удар «Ромы» по воротам «Ювентуса» во 2-м тайме случился на 91-й минуте матча.

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14 комментариев
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Удивительно сонная игра. Такими темпами МАТЧ совсем перестанет показывать Италию и будет крутить только Испанию
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Гатти капитан Юве и все этим сказано)
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Такие команды и такой позорный футбол.
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Ответ Dvin
Удивительно сонная игра. Такими темпами МАТЧ совсем перестанет показывать Италию и будет крутить только Испанию
Они 4 тур Испании ради Италии не показывали вообще по Федералити.
+2
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Рома всегда так играет, а вот от обновленного Юве, ещё и у себя дома ожидалось большего
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Все к чему прикасается Матч ТВ превращается в известную субстанцию
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Итальянские дерби - мелатонин
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Дело Аллегри живёт
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#ниценкоOUT
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