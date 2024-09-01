«Ювентус» опустился на 2-е место, пропустив вперед «Интер». У них по 7 очков после 3 туров

«Ювентус» утратил единоличное лидерство в Серии А после 3-го тура.

Сегодня команда Тиаго Мотты разделила очки с «Ромой» – 0:0. Ранее она разгромила «Комо» и «Верону» – по 3:0.

Туринцы набрали 7 очков, и столько же у « » с « » и « ». Действующие чемпионы Италии идут на первой строчке, « » – на второй.