«Ювентус» опустился на 2-е место, пропустив вперед «Интер». У них по 7 очков после 3 туров

Теги Интер Удинезе Торино Ювентус серия А Италия Футбол

«Ювентус» утратил единоличное лидерство в Серии А после 3-го тура.

Сегодня команда Тиаго Мотты разделила очки с «Ромой» – 0:0. Ранее она разгромила «Комо» и «Верону» – по 3:0.

Туринцы набрали 7 очков, и столько же у «Интера» с «Торино» и «Удинезе». Действующие чемпионы Италии идут на первой строчке, «Ювентус» – на второй.

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11 комментариев
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Ответ Дмитрий
Солидный отрыв! Пора вручать скудетто Интеру!
Наконец-то догнали, целых два тура погони. Спасибо спортс, что держит интригу.
+5
0
+5
Это спорцу заняться нечем, он каждый тур, как извержение Везувия обсуждает, хотя до марта еще очень очень далеко. Но школоте нравится.
+4
0
+4
Надеюсь что в этом сезоне будет интересная борьба за чемпионство
+2
0
+2
Ответ Бегемотик
А как там Довбик в Роме?
очень плохо, мертвее некуда.

но сейчас рано какие-то выводы делать, надо хотя бы полгода подождать, пока не освоится, а там посмотрим
+2
0
+2
Солидный отрыв! Пора вручать скудетто Интеру!
+2
-1
+1
Интер и Ювентус - 7
Наполи - 6
Лацио - 4
Аталанта и Фиорентина - 3
Рома и Милан - 2
+1
0
+1
А как там Довбик в Роме?
0
0
0
Ответ Бегемотик
А как там Довбик в Роме?
Никак пока
0
0
0
Ответ Бегемотик
А как там Довбик в Роме?
Божит в стиле Мудрика.
0
0
0
Ответ Бегемотик
А как там Довбик в Роме?
Сильно тормозит
0
0
0
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