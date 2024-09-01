Лунев о судействе: «Арбитры так часто ошибаются, что диву даешься. Простые вещи, то ли не разбираются, то ли не хотят. Должны быть четкие трактовки для всех»

Теги премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Сергей Карасев Андрей Лунев Матч ТВ Футбол

Андрей Лунев высказался об ошибках в судействе.

В матче 6-го тура МИР РПЛ «Динамо» проиграло дома «Краснодару» со счетом 0:1. На 87‑й минуте полузащитник гостей Александр Черников в своей штрафной столкнулся с Диего Лаксальтом, в результате чего динамовец оказался на газоне. Главный арбитр матча Сергей Карасев момент проигнорировал. Экспертно‑судейская комиссия признала решение Карасева ошибочным. В следующем туре арбитр получил назначение на игру «Спартак» – «Рубин» (1:0).

ЭСК РФС признала, что Карасев ошибся в матче с «Краснодаром», не назначив пенальти. Как восприняли решение?

– Классика, классика. Наши судьи так часто ошибаются, что диву даешься. У них есть все. Люди смотрят видеоповторы. Честно, я удивляюсь. Простые вещи, люди то ли не разбираются, то ли не хотят, не знаю.

Еще ни от кого не слышал, чтобы человек сказал: «Я понимаю все трактовки». А вы?

– У нас судьи ошибаются, допускают ключевые ошибки, которые влияют на результат, и работают в следующем туре или через тур. У нас судей нет – или в чем проблема? Есть ответственные люди, им надо принимать решения.

Должны быть четкие трактовки для всех команд – в первую очередь за попадание мяча в руку, за накладки и зацепы, за другие моменты. Должна быть четкая линия принятия решений вне зависимости от команды и счета. Пока такого нет – и получается так: один посмотрел и поставил (пенальти), а другой не захотел ставить (пенальти), – сказал вратарь «Динамо».

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6 комментариев
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Ответ T622222
Ошибаются все и везде наши точно не худшие. И играть надо лучше тогда и судьи не помеха
Ну да вы то лучше Рубина наверное играли, а не с помощью левого пенальти выиграли
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По сравнению с английскими судьями наши не так плохи
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