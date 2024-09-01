Хаби Алонсо о поражении от «Лейпцига» после 2:0: «Было много и позитива, и негатива. В первом тайме «Байер» играл хорошо, во втором мы не преуспели в обороне»

Хаби Алонсо высказался о поражении «Байера» от «Лейпцига» (2:3).

Клуб из Леверкузена прервал свою 35-матчевую серию без поражений в Бундеслиге. В прошлом сезоне «Байер» стал чемпионом, не проиграв ни одного матча по его ходу.

В матче с « » команда вела со счетом 2:0 по ходу первого тайма, а потом пропустила 3 безответных гола.

«В этой игре было много и позитива, и негатива. В первом тайме мы играли хорошо, во втором хотели развить успех. Но мы утратили контроль над игрой и дали сопернику слишком много пространства. Мы не преуспели в обороне. Мы должны атаковать и защищаться все вместе.

Поработаем над этим во время перерыва на матчи сборных. Будем извлекать уроки из ошибок. Нехорошо давать сопернику отыгрываться при счете 2:0. Но это процесс, мы еще только в начале сезона», – сказал главный тренер « ».

Серия «Байера» без поражений в Бундеслиге – все! А ведь вели 2:0 у «Лейпцига»