Хаби Алонсо о поражении от «Лейпцига» после 2:0: «Было много и позитива, и негатива. В первом тайме «Байер» играл хорошо, во втором мы не преуспели в обороне»

Теги Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия РБ Лейпциг Футбол

Хаби Алонсо высказался о поражении «Байера» от «Лейпцига» (2:3).

Клуб из Леверкузена прервал свою 35-матчевую серию без поражений в Бундеслиге. В прошлом сезоне «Байер» стал чемпионом, не проиграв ни одного матча по его ходу. 

В матче с «Лейпцигом» команда вела со счетом 2:0 по ходу первого тайма, а потом пропустила 3 безответных гола. 

«В этой игре было много и позитива, и негатива. В первом тайме мы играли хорошо, во втором хотели развить успех. Но мы утратили контроль над игрой и дали сопернику слишком много пространства. Мы не преуспели в обороне. Мы должны атаковать и защищаться все вместе. 

Поработаем над этим во время перерыва на матчи сборных. Будем извлекать уроки из ошибок. Нехорошо давать сопернику отыгрываться при счете 2:0. Но это процесс, мы еще только в начале сезона», – сказал главный тренер «Байера». 

Серия «Байера» без поражений в Бундеслиге – все! А ведь вели 2:0 у «Лейпцига»

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4 комментария
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Лучше так, чем сушить игру. Наладят опорную зону и можно продолжать в том же духе.
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это повод начать новую семью без поражений, чтобы побить предыдущую
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За это и любим Бундеслигу за атакующий и зрелищный футбол
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