Серия «Байера» без поражений в Бундеслиге – все! А ведь вели 2:0 у «Лейпцига»

Больше не «Неверлузен».

«Байер» проиграл в Бундеслиге! Это не учебная тревога! Первое больше чем за год поражение команды Хаби Алонсо. Еще и в домашнем матче. Еще и в игре, в которой «Леверкузен» вел в счете. Прерванная серия на счету «РБ Лейпциг».

Вели 2:0, но проиграли 2:3

Все начиналось для «Лейпцига» не очень. Тренер Марко Розе в середине первого тайма получил две желтых подряд за то, что возмущался решением арбитра, проглядевшего фол. Розе отправился на трибуны и занял свободное место за скамейками, но его и оттуда согнали – вернулся болельщик «Байера», который там сидел.

После этого «Байер» забил два. Сначала Фримпонг на скорости разобрался с защитниками и вратарем, а потом Мартен Террье, Флориан Виртц и Алекс Гримальдо раскатали комбинацию, которую закончил точным ударом как раз испанец. Казалось бы, 2:0 – что может пойти не так?

Еще до перерыва Кевин Кампль отыграл один мяч, а во втором тайме проснулся Лои Опенда. Сначала бельгиец улетел за спины защитникам и прошил вратаря, а на 80-й минуте точно пробил издалека в ближний угол – молодой вратарь Мацей Коварж проспал момент и не потащил.

«Байер» по привычной схеме пошел забивать на финише, но в этот раз не получилось. Несмотря на то, что команда Хаби Алонсо создала моментов на 3,42 xG, забить третий так и не получилось – редкий случай, когда подвела реализация.

Неожиданное поражение в матче, где наиграли на победу.

Конец серии «Байера»: не проигрывали в Бундеслиге с мая 2023-го

«Байер» не проигрывал в Бундеслиге с 27 мая 2023 года (462 дня назад) – в последнем туре сезона-2023/24 уступили 0:3 «Бохуму». Серия без поражений насчитывала 35 матчей. До рекорда «Баварии» – 53 матча без поражений – так и не добрались.

Домашних поражений не было еще дольше. Последнее – 5 мая 2023-го от «Кельна». Тогда дубль оформил Дэйви Зельке.

Победа «Лейпцига» уникальна по еще одному параметру. За весь прошлый сезон «Байер» ни разу не упускал победу в матче, где они вели в счете. Да, ничьи случались, но там «Леверкузен» обычно героически отыгрывался, а вот если команда Хаби Алонсо вела, то уже свое не отдавала. В этом сезоне сохранить тенденцию не получилось.

Прошлый сезон сформировал ауру неуязвимости вокруг «Байера», но в этом по этой самой уверенности нанесли удар уже во втором туре. Справится ли Алонсо с таким вызовом?

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Фото: East News /UWE KRAFT / AFP; Anke Waelischmiller/Sven Simon; Gettyimages /Pau Barrena