Николич о 2:0 с «Химками»: «Важный матч, который двигает ЦСКА на самый верх таблицы. Ребята старались победить всухую 3-й раз подряд – очень нравится такой подход»

Теги ЦСКА Химки премьер-лига Россия Марко Николич Матч ТВ Футбол

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о победе над «Химками».

Армейцы выиграли матч 7-го тура Мир РПЛ со счетом 2:0.

– Показалось что сегодня вы были более эмоциональны, чем обычно. Это так?

– Очень хотелось победить в третьей игре подряд. Важный матч, который двигает нас на самый верх таблицы. Ребята старались одержать третью сухую победу подряд. Очень нравится такой подход, не хотелось пропустить гол.

В конце игры должен был заряжать и себя, и игроков, которые уже начали уставать из‑за тяжелой погоды. Очень доволен. Сейчас надо отдохнуть, дали игрокам четыре дня отдыха. Уже сказал им, что надо наслаждаться хорошей погодой в Москве, потому что будем потом жестко работать.

У нас в команде 10 человек вызваны на сборы в национальные команды. Есть только одно желание, чтобы там у них все прошло удачно и они вернулись живыми и здоровыми, – сказал Николич

5 комментариев
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С Зенитом такое не пройдет. Подготовьте ребят как следует к игре.
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Хорошо, что взяли обязательные очки, всех армейцев с победой!
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Всех Красно-Синих с Победой!!!
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Постоянно после сборных важные игры, Спартак, Зенит🤗😁
2005 после финала Спартак.... 😁
Думали сольют, ан ННЕТТ
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Давно заметил-после сборных......у нас не только Россияне играют, так и раньше было...
Зачем соглашаются с таким календаре...
Травмы постоянно и не только.....
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