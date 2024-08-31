Николич о 2:0 с «Химками»: «Важный матч, который двигает ЦСКА на самый верх таблицы. Ребята старались победить всухую 3-й раз подряд – очень нравится такой подход»
Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о победе над «Химками».
Армейцы выиграли матч 7-го тура Мир РПЛ со счетом 2:0.
– Показалось что сегодня вы были более эмоциональны, чем обычно. Это так?
– Очень хотелось победить в третьей игре подряд. Важный матч, который двигает нас на самый верх таблицы. Ребята старались одержать третью сухую победу подряд. Очень нравится такой подход, не хотелось пропустить гол.
В конце игры должен был заряжать и себя, и игроков, которые уже начали уставать из‑за тяжелой погоды. Очень доволен. Сейчас надо отдохнуть, дали игрокам четыре дня отдыха. Уже сказал им, что надо наслаждаться хорошей погодой в Москве, потому что будем потом жестко работать.
У нас в команде 10 человек вызваны на сборы в национальные команды. Есть только одно желание, чтобы там у них все прошло удачно и они вернулись живыми и здоровыми, – сказал Николич.
2005 после финала Спартак.... 😁
Думали сольют, ан ННЕТТ
Зачем соглашаются с таким календаре...
Травмы постоянно и не только.....