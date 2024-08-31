«Бирмингем» из 3-го дивизиона Англии за 10+ млн фунтов купил у «Фулхэма» Стэнсфилда. Это рекордная покупка для Лиги 1

«Бирмингем» за рекордную сумму купил у «Фулхэма» Джея Стэнсфилда.

21-летний форвард в прошлом сезоне играл за «Бирмингем» на правах аренды в Чемпионшипе, забил 12 голов за 43 игры, но команда заняла 22-е место в таблице и вылетела Лигу 1 – третий по силе дивизион Англии.

Точная стоимость приобретения Стэнсфилда не разглашается, но, по данным ВВС, она превышает 10 миллионов фунтов. Это рекордная цена, которую когда-либо выплачивал за игрока клуб третьего английского дивизиона.

Англичанин подписал контракт на 7 лет.

В этом сезоне нападающий провел одну минуту в АПЛ в игре с «Манчестер Юнайтед».